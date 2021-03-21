أول دفعة من لقاحات كوفاكس تصل غزة





بدأت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد في إعطاء لقاحات فيروس كورونا الأولى التي تلقتها من خلال مبادرة كوفاكس COVAX العالمية التي أنشاتها منظمة الصحة العالمية، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.





وقدمت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الذين يديرون برنامج كوفاكس 61400 لقاح للسلطة الفلسطينية، ونقل 21300 منهم إلى قطاع غزة.





أما الأربعين ألف جرعة الأخرى فهي دفعة للضفة الغربية ، حيث تكافح السلطة الفلسطينية لشراء اللقاحات.





وقبل تسليم جرعات مبادرة كوفاكس ، حصلت السلطة على 10000 جرعة من لقاح سبوتنيك Sputnik V الروسي و 2000 حقنة من إسرائيل.





في المقابل ، تلقت غزة ، التي تخضع للحصار الإسرائيل، على أكثر من 80 ألف جرعة.





ووفقًا لساشا بوتسما ، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة ، لا تزال هناك "لقاحات غير كافية في غزة في الوقت الحالي".





واللقاحات التي تم تسليمها بموجب مبادرة كوفاكس هي فايزر وأسترازينيكا.





وقد ضرب الوباء غزة منذ أغسطس الماضي، وسجلت 582 حالة وفاة وأكثر من 58000 إصابة.