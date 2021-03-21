ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول دفعة من لقاحات كوفاكس تصل غزة

الأحد 21/مارس/2021 - 03:21 م
مبادرة كوفاكس
مبادرة كوفاكس
Advertisements
محمد علي

بدأت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد في إعطاء لقاحات فيروس كورونا الأولى التي تلقتها من خلال مبادرة كوفاكس COVAX العالمية التي أنشاتها منظمة الصحة العالمية، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

وقدمت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الذين يديرون برنامج كوفاكس 61400  لقاح للسلطة الفلسطينية، ونقل 21300 منهم إلى قطاع غزة.

أما الأربعين ألف جرعة الأخرى فهي دفعة للضفة الغربية ، حيث تكافح السلطة الفلسطينية لشراء اللقاحات.

وقبل تسليم جرعات مبادرة كوفاكس ، حصلت السلطة على 10000 جرعة من لقاح سبوتنيك  Sputnik V الروسي و 2000 حقنة من إسرائيل.

في المقابل ، تلقت غزة ، التي تخضع للحصار الإسرائيل، على أكثر من 80 ألف جرعة.

ووفقًا لساشا بوتسما ، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة ، لا تزال هناك "لقاحات غير كافية في غزة في الوقت الحالي".

واللقاحات التي تم تسليمها بموجب مبادرة كوفاكس  هي فايزر وأسترازينيكا.

وقد ضرب الوباء غزة منذ أغسطس الماضي، وسجلت 582 حالة وفاة وأكثر من 58000 إصابة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

منتصف الشهر الحالي .. الفلسطينيون يبدأون حملة التطعيم ضد كورونا..فيديو

الصحة العالمية تعلن حصول دولتين عربيتين على آلاف الجرعات من لقاح فايزر

الصين تعلن عن تقديم 10 ملايين جرعة من لقاح كوفيد -19

لـ 85 دولة.. يونيسيف وأسترازينيكا توقعان صفقة لتوفير لقاحات كورونا

الصحة العالمية تشيد بتسليم 14.8 مليون جرعة لقاح إلى 22 دولة أفريقية

الاتحاد الأوروبي يمنح حق الاستخدام لـ لقاح كورونا جونسون آند جونسون

ترشيحاتنا

عزل منفصل.. قرار جديد من البدري فى منتخب مصر بسبب مسحات كورونا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 21-3-2021 بمحافظات مصر

الغرامة والحبس 20 سنة .. مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة جرائم ختان الإناث

ربطها بالسرير ودهنها بالزبد .. أغرب مظاهر الاحتفال بعيد الأم

قريبا.. نوكيا تستعد لإطلاق هاتف Nokia X20 بسعر 5 آلاف جنيه

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي .. غدا

Advertisements

على رأسهم رمضان صبحي .. ننشر قائمة ضحايا رامز جلال فى الأهلى والزمالك وبيراميدز| خاص

عزل منفصل.. قرار جديد من البدري فى منتخب مصر بسبب مسحات كورونا

ممنوع الاقتراب والتصوير.. إجراء صارم من الجبلاية بشأن محمد صلاح

قبل شهر رمضان .. الرئيس السيسي يوجه رسالة تحذير للمواطنين "فيديو"

خليكي في المطبخ .. مي حلمي تهاجم زوجات اللاعبين بسبب منتخب مصر ..فيديو

بعد التعاقد مع إيهاب جلال .. أول الراحلين عن الإسماعيلى رسميا

أخبار الرياضة.. قرار عاجل بشأن موسيماني.. وبشرى لجماهير الزمالك

فعل بعد الوضوء يبطل الصلاة .. احترس منه

التعليم : نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 مطمئنة .. والطلاب استوعبوا النظام الجديد

وزير التعليم يتحدث عن والدته في عيد الأم : هي الجبل اللي ساندنا وإحنا بالنسبة لها لسة ماكبرناش

لجان إلكترونية .. أول تعليق من أحمد شوبير على انضمام نجله للمنتخب الأوليمبي.. فيديو

الرئيس السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون بمنع زواج الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر الجديدة 2021 في السعودية

لا تغسل أسنانك بعد كل وجبة لهذا السبب

رسميا.. تعرف على أسعار هيونداي النترا HD في مبادرة الإحلال