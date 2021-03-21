ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انطلاق مبادرة "كلنا واحد" لتوفيرالسلع بأسعار مخفضة بالوادي الجديد

الأحد 21/مارس/2021 - 03:51 م
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
شاركت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة ، الوادي الجديد، بالتعاون مع إدارة تموين بلاط، في مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطن وبتوجيهات محافظ الإقليم.

أكد المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، في بيان صحفي اليوم الأحد، مخاطبة التجار والمزارعين المنتجين الراغبين بالمشاركة في المبادرة لعرض السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة التقدم للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بطلب المشاركة في المبادرة بالمركز التكنولوجي، حتى يتسنى للمركز تحديد الأماكن المخصصة لكل سلعة على حدة وذلك بداية من بعد غٍد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، حيث جرى توفير السوق الحضاري لتنفيذ المبادرة على أن تكون مدة المبادرة من الخميس الأول من أبريل المقبل وحتى انتهاء شهر رمضان الكريم.
اقرا ايضا:

من جانب اخر أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن البدء في تنفيذ مشروع تحديث الري في مساحة 75 ألف فدان وهي الأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي حيث جرى الانتهاء من وضع أهم الملاحظات والرؤية لدى الشركات وذلك بحضور 24 شركة وممثليها مسجلة بوزارة الزراعة جهاز تحسين الأراضي، وجرى الاتفاق على آلية التسليم للآبار والتعاقد وإجراءات التمويل والسداد مع التنفيذ والمدة الزمنية للصرف والضمان للأعمال.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إنه جرى الاتفاق على البدء في تنفيذ المشروع بمشاركة شركات تحديث الري وبحضور الدكتور على إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ورئيس تحديث منظومة الري بالوادي الجديد وحضور المهندس محمد كامل وكيل مديرية الزراعة والمهندس طارق الشريف مدير عام جهاز تحسين الأراضي وتطوير الري بالوادي الجديد.

وأضاف المرسي، أنه جرى استعراض الدور الفني لوزارة الزراعة والتسهيلات التي تمت في هذا السياق والبروتوكولات المنفذة بين المحافظة والبنك الزراعي المصري بإشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

أشار المرسي، إلى مناقشة طبيعة الأرض والري بمحافظة الوادي الجديد وأهم المشكلات والمعوقات التي تواجه المزارع والرؤية الكاملة وكيفية التعامل والبدء في المنظومة طبقًا لتوجيهات محافظ الإقليم.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زراعة الوادي الجديد : توفير مجموعة من المخصبات لتحسين خواص التربة والحاصلات

زراعة 292 ألف فدان محاصيل شتوية في الوادى الجديد

ترخيص 183 مشروعا زراعيا في الوادي الجديد

الزملوط: نشهد نهضة تنموية حقيقية بسبب مشروعات الظهير الزراعي بالوادي الجديد.. فيديو وصور

تدشين مبادرة "كلنا واحد" لطرح السلع بأسعار مخفضة بالوادي الجديد

حياة كريمة.. تطوير 28 قرية بالوادي الجديد ضمن المشروع القومي لتطوير الريف

ترشيحاتنا

الحسم خلال ساعات .. 4 أسماء على طاولة مصر للمقاصة لخلافة إيهاب جلال

في اللقاء الأخير.. نوال السعداوي : دفعت ثمن العلمانية

الإمارات .. استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي

صدق أو لا تصدق.. 927 زيجة في مصر يوميا تحول 870 منهم لطلاق

على رأسهم رمضان صبحي .. ننشر قائمة ضحايا رامز جلال فى الأهلى والزمالك وبيراميدز| خاص

ربطها بالسرير ودهنها بالزبد .. أغرب مظاهر الاحتفال بعيد الأم

Advertisements

على رأسهم رمضان صبحي .. ننشر قائمة ضحايا رامز جلال فى الأهلى والزمالك وبيراميدز| خاص

عزل منفصل.. قرار جديد من البدري فى منتخب مصر بسبب مسحات كورونا

ممنوع الاقتراب والتصوير.. إجراء صارم من الجبلاية بشأن محمد صلاح

قبل شهر رمضان .. الرئيس السيسي يوجه رسالة تحذير للمواطنين "فيديو"

خليكي في المطبخ .. مي حلمي تهاجم زوجات اللاعبين بسبب منتخب مصر ..فيديو

أخبار الرياضة.. قرار عاجل بشأن موسيماني.. وبشرى لجماهير الزمالك

بعد التعاقد مع إيهاب جلال .. أول الراحلين عن الإسماعيلى رسميا

فعل بعد الوضوء يبطل الصلاة .. احترس منه

التعليم : نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 مطمئنة .. والطلاب استوعبوا النظام الجديد

لجان إلكترونية .. أول تعليق من أحمد شوبير على انضمام نجله للمنتخب الأوليمبي.. فيديو

وزير التعليم يتحدث عن والدته في عيد الأم : هي الجبل اللي ساندنا وإحنا بالنسبة لها لسة ماكبرناش

شرط صارم لتفادي استبعاد المنتخب الأوليمبي من أولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار الجيل الجديد من هوندا سيتى فى مصر

أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر الجديدة 2021 في السعودية

لا تغسل أسنانك بعد كل وجبة لهذا السبب