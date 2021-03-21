انطلاق مبادرة "كلنا واحد" لتوفيرالسلع بأسعار مخفضة بالوادي الجديد

شاركت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة ، ا لوادي الجديد ، بالتعاون مع إدارة تموين بلاط، في مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطن وبتوجيهات محافظ الإقليم.





أكد المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، في بيان صحفي اليوم الأحد، مخاطبة التجار والمزارعين المنتجين الراغبين بالمشاركة في المبادرة لعرض السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة التقدم للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بطلب المشاركة في المبادرة بالمركز التكنولوجي، حتى يتسنى للمركز تحديد الأماكن المخصصة لكل سلعة على حدة وذلك بداية من بعد غٍد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، حيث جرى توفير السوق الحضاري لتنفيذ المبادرة على أن تكون مدة المبادرة من الخميس الأول من أبريل المقبل وحتى انتهاء شهر رمضان الكريم.

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من جانب اخر أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن البدء في تنفيذ مشروع تحديث الري في مساحة 75 ألف فدان وهي الأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي حيث جرى الانتهاء من وضع أهم الملاحظات والرؤية لدى الشركات وذلك بحضور 24 شركة وممثليها مسجلة بوزارة الزراعة جهاز تحسين الأراضي، وجرى الاتفاق على آلية التسليم للآبار والتعاقد وإجراءات التمويل والسداد مع التنفيذ والمدة الزمنية للصرف والضمان للأعمال.





وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إنه جرى الاتفاق على البدء في تنفيذ المشروع بمشاركة شركات تحديث الري وبحضور الدكتور على إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ورئيس تحديث منظومة الري بالوادي الجديد وحضور المهندس محمد كامل وكيل مديرية الزراعة والمهندس طارق الشريف مدير عام جهاز تحسين الأراضي وتطوير الري بالوادي الجديد.





وأضاف المرسي، أنه جرى استعراض الدور الفني لوزارة الزراعة والتسهيلات التي تمت في هذا السياق والبروتوكولات المنفذة بين المحافظة والبنك الزراعي المصري بإشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.





أشار المرسي، إلى مناقشة طبيعة الأرض والري بمحافظة الوادي الجديد وأهم المشكلات والمعوقات التي تواجه المزارع والرؤية الكاملة وكيفية التعامل والبدء في المنظومة طبقًا لتوجيهات محافظ الإقليم.











