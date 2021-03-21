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أخبار العالم

سوريا.. قتلى وجرحى في هجوم لداعش بدير الزور

الأحد 21/مارس/2021 - 03:41 م
قتلى وجرحى في هجوم
قتلى وجرحى في هجوم لداعش بدير الزور في سوريا
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قسم الخارجي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، بأن خلايا تنظيم داعش  سنت هجوما على مواقع ينتشر بها ميليشيات موالية لإيران في منطقة "أخضر مي" ببادية الميادين الشرقية، على الضفاف الغربية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، أسفر الهجوم عن مقتل اثنين من الميليشيات وجرح 7 آخرين.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى يومنا هذا، 1358 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ149 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن للتنظيم الإرهابي، في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، فيما وثق "المرصد" كذلك مقتل 854 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.
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