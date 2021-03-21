سوريا.. قتلى وجرحى في هجوم لداعش بدير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، بأن خلايا تنظيم داعش سنت هجوما على مواقع ينتشر بها ميليشيات موالية لإيران في منطقة "أخضر مي" ببادية الميادين الشرقية، على الضفاف الغربية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقي.





ووفقا لمصادر المرصد السوري، أسفر الهجوم عن مقتل اثنين من الميليشيات وجرح 7 آخرين.





وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى يومنا هذا، 1358 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ149 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن للتنظيم الإرهابي، في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.



