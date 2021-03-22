برلماني : نعمل علي إيجاد جيل يعى مخاطر الزواج المبكر

أثني النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، علي توجيهات الرئيس السيسي بسرعة إستصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر للأطفال، معقبا " نحن نسعي لإعادة بناء الإنسان وإيجاد نشئ متميز فكريا وثقافيا".









أضاف " الطماوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن جزئية طرح مشروعات قوانين تكون من جهتين، الأولي رئاسة مجلس الوزراء والثانية من نواب البرلمان وذلك بمشاركة (عٌشر العدد) أي الأغلبية وبما أن الأغلبية بمجلس النواب الحالي يمثلها حزب مستقبل وطن، لذا فمن المتوقع والمحتمل أن يتقدم أحد النواب بمشروع القانون.









وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة دائما تسعي لتقديم كافة سبل الرعاية للأطفال والعمل علي نشر الوعي والثقافة الإجتماعية بمخاطر الزواج المبكر.









وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج.









جاء ذلك خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 والذي أقيم اليوم"الأحد" بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.



