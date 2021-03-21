بعد تكريمها من قرينة الرئيس.. أول مايسترو بـ الصعيد: كان حلما كبيرا

قالت إيمان جنيدى ، أول سيدة مايسترو فى الصعيد ، إنها لم تكن تتوقع أن يتم تكريمها من قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لافتة إلى أنه كان حلم كبير وبمجرد أن تسلمت درع تكريمها أصبحت تستوعب تحقيق حلمها .





وأوضحت " جنيدى " ، خلال استضافتها ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أن فرحة أحفادها الستة كانت أكثر من أولادها ، وسادت فرحة شديدة فى عائلتها فى التكريم .





ولفتت إلى أن حلمها جاء بعد تعب ومجهود ، مؤكدة ان الوقوف على المسرح كانت تشعر وكأنها تطير من الفرحة ، مشيرة إلى أن أسرتها دعمتها كثيرأ وأعقب ذلك مساندة جمهورها .





وتابعت أن أهلها ب الصعيد قابلوا رغبتها فى تعلم الفن ولم تتأثر ب كافة العبارات السلبية من البعض " ده حرام أو عيب " ، لافتة إلى أن الهجوم يزيدها إصرار وتفوق ومختلفة عن الآخرين خاصة أنها من الصعيد والتى تتمتع ب الإرادة الحديدية ، لافتة إلى أن قيامها ب التوازن بين عملها ومهامها المنزلية كان شاق للغاية نتج عنه تضاعف الجهود على الجانبين.



وأشارت إلى أن المرأة لابد أن تتسم ب الذكاء وموازنة الامور بين العمل و مهامها المنزلية ، والبعد عن صغائر الأمور وسعة صدر لسماع الزوج ، وأولادها الصغار

وتقدمت ب الشكر لزوجها ودعمه الكبير له خاصة أن عملها كان يستلزم سفرها لأيام متتالية خارج محافظتها ولكنه استوعب طبيعة عملها ويشجعها دائمأ للتقدم ب نجاحات تلو الأخرى .















