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توك شو

بعد تكريمها من قرينة الرئيس.. أول مايسترو بـ الصعيد: كان حلما كبيرا

الأحد 21/مارس/2021 - 05:21 م
إيمان جنيدى ، أول
إيمان جنيدى ، أول سيدة مايسترو فى الصعيد
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شيرين عادل
قالت إيمان جنيدى ، أول سيدة مايسترو فى الصعيد ،   إنها لم تكن تتوقع أن يتم تكريمها من قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى  ، لافتة إلى أنه كان حلم كبير وبمجرد أن تسلمت درع تكريمها أصبحت تستوعب تحقيق حلمها .  

وأوضحت "   جنيدى   "  ، خلال استضافتها ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ،  أن فرحة أحفادها الستة  كانت أكثر من أولادها ، وسادت فرحة شديدة فى عائلتها فى التكريم .

ولفتت إلى أن  حلمها جاء بعد تعب ومجهود  ، مؤكدة ان الوقوف على المسرح كانت تشعر وكأنها تطير من الفرحة ، مشيرة إلى أن أسرتها دعمتها كثيرأ وأعقب ذلك مساندة جمهورها .

وتابعت أن أهلها ب الصعيد قابلوا رغبتها فى تعلم الفن ولم تتأثر ب كافة العبارات السلبية من البعض " ده حرام أو عيب " ، لافتة إلى أن الهجوم يزيدها إصرار وتفوق ومختلفة عن الآخرين خاصة أنها من الصعيد والتى تتمتع ب الإرادة الحديدية   ،  لافتة إلى أن قيامها ب التوازن بين عملها ومهامها المنزلية  كان شاق للغاية نتج عنه تضاعف الجهود على الجانبين.

وأشارت إلى أن المرأة لابد أن تتسم ب الذكاء وموازنة الامور بين العمل و مهامها المنزلية ، والبعد عن صغائر الأمور وسعة صدر لسماع الزوج ، وأولادها الصغار 

وتقدمت ب الشكر لزوجها ودعمه الكبير له خاصة أن عملها كان يستلزم سفرها لأيام متتالية خارج محافظتها ولكنه استوعب طبيعة عملها ويشجعها دائمأ للتقدم ب نجاحات تلو الأخرى  . 




 


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