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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 1.8 مليار درهم تسهيلات ائتمانية لقطاعي الصناعة والأعمال في أبوظبي ودبي

الأحد 21/مارس/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها قطاعا الصناعة والأعمال في إماراتي ابوظبي ودبي 1.8 مليار درهم خلال الشهر الأول من العام 2021 وذلك وفقا لما تظهره الأرقام التي يوثقها مصرف الامارات المركزي 2021، ونشرته وكالة أنباء الامارات.

ويعكس النمو المتواصل للتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعين العاملين في ابوظبي ودبي الأهمية الكبيرة التي يحظيان بها في اجندة عمل البنوك المحلية.


وتكمن أهمية قطاعي الصناعة والأعمال في كونهما من أكثر القطاعات المحركة للأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة مما يعكس بالتالي مدى مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وتفصيلا بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها بنوك أبوظبي للقطاع الصناعي العامل في الإمارة نحو 1.3 مليار درهم خلال شهر يناير من العام 2021 مما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للرصيت التسهيلات الحاصلة عليها إلى مستوى 316.5 مليار درهم مقارنة مع 315.2 مليار درهم في شهر ديسمبر 2020 .

أما على مستوى التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الصناعي العامل في إمارة دبي، بلغت قيمتها 500 مليون درهم في يناير من العام الجاري مما رفع اجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الى مستوى 366.2 مليار درهم مقارنة مع 365.7 مليار درهم في ديسمبر من العام 2020 .

ومن المنتظر زيادة قيمة التسهيلات المقدمة لقطاعي الصناعة والأعمال في أبوظبي ودبي خلال الأشهر القادمة خاصة في ظل ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي والتجاري الذي تشهده الدولة في الأشهر الأخيرة.
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