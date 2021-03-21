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تعليم

رئيس جامعة المنصورة يفتتح أعمال تطوير وتحديث وحدات تعليمية بكلية التجارة

الأحد 21/مارس/2021 - 05:30 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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همت الحسينى
افتتح  الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد، عمليات تطوير وتحديث عدد من الوحدات التعليمية  والتدريبية بكلية التجارة  وتشمل قاعة " الأون لاين " وقاعة المؤتمرات  في إطار تفعيل التحول الرقمي و السعي لمواكبة التطور الإلكتروني  وذلك بحضور  الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا و الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة و أعضاء مجلس الجامعة ووكلاء الكلية.

فيما شملت عمليات التطوير  تحديث وتجهيز قاعة الأون لاين وتجهيزها بحوالي 270 جهاز كمبيوتر بأحدث المواصفات العالمية ومجهزة بأحدث وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة المراقبة  بالإضافة الى تزويد القاعة بمنظومة اطفاء بتقنية " المياه الضبابية " تعمل على عدة مراحل كما تم تطوير وتحديث قاعة المؤتمرات بالكلية وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية وأجهزة العرض .

  و خلال كلمته وجه الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة خالص الشكر لإدارة الكلية، مؤكدًا على دعمه المستمر للفكر التطويري الذى يخدم المنظومة التعليمية لمواكبة التطور والتحول الرقمي .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عطوة  أن الكلية تسعى دائمًا إلى مواكبة التطورات والتكنولوجيا المتلاحقة التى تهدف إلى تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها  من خلال عمليات تطوير وتحديث عدد من الوحدات التعليمية والتدريبية لمواكبة التطورات المتسارعة لتأهيل طلاب كلية التجارة على كافة المستجدات لسوق العمل باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة

كما وجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح عمليات الانشاء والتطوير وفى نهاية كلمته أعلن عن تحقيق حلمه بتجارة جديدة بالفعل هذا الشعار الذى رفعه منذ 7 سنوات فى بداية توليه منصب عميد كلية التجارة .

وخلال انعقاد جلسة مجلس الجامعة  بكلية التجارة تم تكريم كلا من الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة ،  الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان  نظرا لانتهاء فترة توليهما منصب عمادة الكلية.

ووجه  الدكتور رئيس الجامعة الشكر والتقدير لعمداء  كليتى التجارة و طب الأسنان عل ما بذلوه من جهد فى أثناء تولى المسئولية والعمل بكل اخلاص للارتقاء بالخدمات التعليمية ورفع اسم الجامعة فى جميع المحافل العلمية والدولية .

رئيس جامعة المنصورة يفتتح أعمال تطوير وتحديث وحدات تعليمية بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يفتتح أعمال تطوير وتحديث وحدات تعليمية بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يفتتح أعمال تطوير وتحديث وحدات تعليمية بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يفتتح أعمال تطوير وتحديث وحدات تعليمية بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يفتتح أعمال تطوير وتحديث وحدات تعليمية بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يفتتح أعمال تطوير وتحديث وحدات تعليمية بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يفتتح أعمال تطوير وتحديث وحدات تعليمية بكلية التجارة
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