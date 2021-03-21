اليوم.. مراكز "معاك" تكرم أمهات الأطفال ذوي الإعاقة

تنظم مراكز "معاك" لرعاية الطفل التابعة لاتحاد الأطباء العرب اليوم وغدا الاثنين احتفالات متنوعة بمناسبة عيد الأم، وذلك بفروع "معاك" على مستوى الجمهورية.





وتبدأ الاحتفالات اليوم الاحد من مراكز "معاك" بمحافظة الفيوم، وغدا الاثنين، في فرع المركز بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وفرع المركز في شبرا.





وتتضمن احتفالات مراكز معاك أنشطة متنوعة بينها فقرات ترفيهية للأطفال بمشاركة أمهاتهم، وتكريم أمهات أطفال مراكز " معاك" وتوزيع هدايا وشهادات تقدير تقديرا لدورهم فى رعاية أطفالهم واهتمامهم بدمج أطفالهم فى المجتمع.





وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن أنشطة مراكز "معاك"، تستهدف تنمية مهارات العاملين والأخصائيين، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة، فضلا عن تأهيل هؤلاء الأطفال من أجل تسهيل دمجهم في المجتمع.



