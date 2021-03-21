ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اليوم.. مراكز "معاك" تكرم أمهات الأطفال ذوي الإعاقة

الأحد 21/مارس/2021 - 05:19 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
تنظم مراكز "معاك" لرعاية الطفل التابعة لاتحاد الأطباء العرب اليوم وغدا الاثنين احتفالات متنوعة بمناسبة عيد الأم، وذلك بفروع  "معاك" على مستوى الجمهورية.

وتبدأ الاحتفالات اليوم الاحد من مراكز "معاك" بمحافظة الفيوم، وغدا الاثنين، في فرع المركز  بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب،  وفرع المركز في شبرا.

وتتضمن احتفالات مراكز معاك أنشطة متنوعة بينها فقرات ترفيهية للأطفال بمشاركة أمهاتهم، وتكريم أمهات أطفال مراكز " معاك" وتوزيع هدايا وشهادات تقدير تقديرا لدورهم فى رعاية أطفالهم واهتمامهم بدمج أطفالهم فى المجتمع. 

وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن أنشطة مراكز "معاك"، تستهدف تنمية مهارات العاملين والأخصائيين، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة، فضلا عن تأهيل هؤلاء الأطفال من أجل تسهيل دمجهم في المجتمع.

وأشار رسلان إلى أن مراكز "معاك" المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية تعمل على تخفيف العبء المادي والمعنوي على الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

رغم صداقتهما.. كلب ينهش رضيعة حتى الموت .. صور

شرط صارم لتفادي استبعاد المنتخب الأوليمبي من أولمبياد طوكيو

تفاصيل مزاد السيارات بساحة جمارك مطار القاهرة.. اليوم

الأناكوندا تتوقف عن اللدغ.. 4 أسباب وراء غياب مصطفى محمد عن التسجيل مع جالاتا سراي

بنتى مش أمى .. نجل الإعلامية منى عبد الغنى يفاجأها على الهواء

منى فاروق تستعرض لياقتها في الجيم .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأسواق الهندية .. سكودا تكشف عن كوشاك 2021 الجديدة

تعرف على أسعار الجيل الجديد من هوندا سيتى فى مصر

أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر الجديدة 2021 في السعودية