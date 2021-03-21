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توك شو

أمينة خليل تكشف تفاصيل دورها فى المسلسل الرمضاني "خلى بالك من زيزي"

الأحد 21/مارس/2021 - 05:22 م
أمينة خليل
أمينة خليل
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ندى عبد العزيز
كشفت الفنانة أمينة خليل عن تفاصيل دورها فى مسلسل "خلى بالك من زيزى " الذى سيعرض فى رمضان ٢٠٢١.

وقالت امينة خلال خلال لقائها بقناة الغد، إن المسلسل من تأليف مريم نعوم ويجمع بين المواقف الكوميدية والدرامية.

وأشارت إلى ان المسلسل ٣٠ حلقة،  ومن إخراج كريم الشناوي.

واكدت  أمينة خليل انها تجسد شخصية زيزى وهى شخصية درامية تقع فى عدة مواقف كوميدية موضحة انها لها طريقة كلام مختلفة.

واضافت انه سوف يشاركها فى العمل الفني العديد من الفنانين وهم بيومى فؤاد وصفاء الطوخي محمد فراج وغيرهم من الفنانين العمالقة.

وكانت آخر أعمال أمينة خليل الدرامية، مسلسل “ليه لأ”، الذي يعرض إطار اجتماعي مختلف،حيث جسدت دور الفتاة التى تخرج من تقييد أسرتها وتحكم والدتها فى زمام أمور الجيل الأصغر، حتى تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، وتدخل فى مواجهة عنيفة مع والدتها.

وشارك فى المسلسل هالة صدقي، وشيرين رضا، وهاني عادل، وعمر السعيد، ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وكان من تأليف أيضًا مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.
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