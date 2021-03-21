مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل قانون تنظيم شؤون المهن الطبية.. تفاصيل









وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع تعديل تشريعي لقانون تنظيم شؤون المهن الطبية، ويشمل القانون رفع سن التقاعد إلى 62 عاما بدلا من 60 عاما للاستفادة من خبرات الأطباء وكفاءتهم، بالإضافة إلى صندوق حكومى لدعم العاملين فى القطاع الطبي ضد اي مخاطر،وفقًا لقناة سكاي نيوز الإخبارية.









جاء ذلك فى إحياء ذكرى يوم الطبيب المصرى لاكثر من ٤٠٢ شهيدًا حصدهم الوباء خلال عملهم بعد ١٣ شهرًا من صمود الأطقم الطبية امام فيروس كورونا دون تراجع عن دورهم الحاسم فى إنقاذ المصابين او الاستسلام بعد وقوع خسائر فادحة فى صفوفهم.









ومن جانبه قال أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة فى البرلمان إن فيروس كورونا كان بمثابة تحدى كبير لكل العاملين في القطاع الطبي.









وأشار نقيب الاطباء دكتور حسن خيري إلى ان النقابة تتطلع حدوث طفرة حقيقية على ارض الواقع للاطباء تأهلهم وتحسن ظروف عملهم وتضمن لأسر شهداء كورونا من الاطقم الطبية حياة كريمة.





ويقدم صندوق مخاطر المهن الطبية تعويضات لأسر الاطباء فى حالات الوفاة او الإصابة التى تؤدى إلى عجز كلي او جزئي.



