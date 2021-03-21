ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل قانون تنظيم شؤون المهن الطبية.. تفاصيل

الأحد 21/مارس/2021 - 05:25 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
ندى عبد العزيز


وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع تعديل تشريعي لقانون تنظيم شؤون المهن الطبية، ويشمل القانون رفع سن التقاعد إلى 62 عاما بدلا من 60 عاما للاستفادة من خبرات الأطباء وكفاءتهم، بالإضافة إلى صندوق حكومى لدعم العاملين فى القطاع الطبي ضد اي مخاطر،وفقًا لقناة سكاي نيوز الإخبارية.


جاء ذلك فى إحياء ذكرى يوم الطبيب المصرى لاكثر من ٤٠٢ شهيدًا حصدهم الوباء خلال عملهم بعد ١٣ شهرًا  من صمود الأطقم الطبية امام فيروس كورونا دون تراجع عن دورهم الحاسم فى إنقاذ المصابين او الاستسلام بعد وقوع خسائر فادحة فى صفوفهم.


ومن جانبه قال أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة فى البرلمان إن فيروس كورونا كان بمثابة تحدى كبير لكل العاملين في القطاع الطبي.


وأشار نقيب الاطباء  دكتور حسن خيري إلى ان النقابة تتطلع حدوث طفرة حقيقية على ارض الواقع للاطباء تأهلهم وتحسن ظروف عملهم وتضمن لأسر شهداء كورونا من الاطقم الطبية حياة  كريمة.

ويقدم صندوق مخاطر المهن الطبية تعويضات لأسر الاطباء فى حالات الوفاة او الإصابة التى تؤدى إلى عجز كلي او جزئي.

ومن جهتها قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إنه لاول مرة فى تاريخ الدولة المصرية يتم مد سن المعاش للاطباء والجمع بين المعاش والمرتب حتى سن ٦٢ عام والتعاقد معهم فى حالة رغبتهم لسن ٦٥ عام.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأطباء: تعلن أسباب هجرة أعضائها إلى الخارج.. وتكشف: فقدنا 294 شهيدا بـ كورونا

نقابة الأطباء: الشعب عليه دور كبير في مواجهة فيروس كورونا

بالأرقام.. زيادة رواتب الأطباء وتكليف 2021

وزيرة الصحة: الأطقم الطبية لم تلتفت للعائد المادي في مواجهة كورونا.. وضم المعاش والراتب حتى سن 65 |صور

وزيرة الصحة: انضمام الطبيب محمود سامي وزوجة شهيد كورونا لصندوق مخاطر المهن الطبية

منح وحوافز وبدلات.. الدولة تنصف الأطباء فى يومهم

ترشيحاتنا

السعودية.. التحالف العربي يدمر منظومة دفاع جوي للحوثي في مأرب

حكم زواج القاصرات .. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة ٥ ملايين جنيه

العلاقة بين هرمون البروجسترون والشفاء من كورونا لدى الرجال

بناء أول مدينة للبشر على كوكب المريخ .. شاهد الموعد والتفاصيل

قبل شهر رمضان .. الرئيس السيسي يوجه رسالة تحذير للمواطنين "فيديو"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأسواق الهندية .. سكودا تكشف عن كوشاك 2021 الجديدة

تعرف على أسعار الجيل الجديد من هوندا سيتى فى مصر

أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر الجديدة 2021 في السعودية