السودان: اللجنة الرباعية ليست بديلا للاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة

قالت وزارة الموارد المائية السودانية في نشرتها الأسبوعية اليوم الأحد، إن اللجنة الرباعية ليست بديلا للاتحاد الإفريقي في مفاوضات سد النهضة، موضحة ضرورة تغيير النهج المتبع في المفاوضات.





وحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، ذكرت الوكالة أن السودان حرر خطابات للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا لتشكيل لجنة رباعية للوساطة في مفاوضات سد النهضة، خاصة في ظل أن النهج السابق أدى إلى عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة طوال الفترة الماضية.





وأضافت أن اللجنة الرباعية تهدف إلى تعزيز دور الاتحاد الإفريقي في عملية المفاوضات وهي ليست بديلًا عنه.





وقال وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد، إن الحكومة السودانية قررت البدء في اتخاذ الإجراءات الوقائية "تحسبًا" لسيناريوهات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وفقًا لقناة الشرق السعودية.





وشددت وزير الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي على أنه يجب على الاتحاد الإفريقي أن يلعب دورًا لحث إثيوبيا على وقف الإجراءات الأحادية في التجهيز للملء الثاني لسد النهضة.