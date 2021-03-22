بعد توجيهات فى احتفالية المرأة المصرية.. برلمانية: السيسى أب لكل المصريين

ثمنت النائبة أمانى الشعولى، أمين سر لجنة السياحة بالبرلمان، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والام المثالية بترشيد نفقات الزواج والتوقف عن المغالاة في تجهيز العرائس.





وقالت الشعولى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن الأسر اعتادت فى السنوات الأخيرة على عادات وتقاليد وأعراف غير صحيحة بشراء كافة مستلزمات تجهيز العروسة بكميات حتى و إن كانت فوق طاقتهم المادية ، لافتة إلى أنه ستقام حملات توعية للأهالى و ندوات تثقيفية للسيدات لتغيير ثقافة تعدد الادوات والمستلزمات فى زواج بناتهن .





وأشارت الشعولى، إلى أن الرئيس السيسى "أب لكل المصريين"، لافتة إلى أن حديثه و توجيهاته نابعة من قلب المشكلة وهذا دليل على أنه لامس مشاكل الشعب المصرى، مشيدة بتوجيه الرئيس مجلس النواب بإصدار قانون بمنع زواج الاطفال مؤكدة أن البرلمان سيغلظ عقوبة زواج الأطفال حتى تنتهى هذه الظاهرة .





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث عن المغالاة في تجهيز العرائس في بعض المحافظات بمصر، موضحًا، خلال كلمته ب احتفالية تكريم المرأة المصرية والام المثالية، أن المغالاة في شراء جهاز العروسة عادة غير طيبة معقبا " فى ناس بتشترى 10 بطاطين و غسالتين و 2 تليفزيون وبيقولوا ان ده عيب فى الريف لو محدش جاب كل الجهاز ده ".





وقال :إنه تفاجأ بقيام بعض الأهلى في الريف بشراء جهاز العروسة لبناتهن بمبالغ طائلة تتخطى قدرتهم المالية ، مؤكدًا أنه لابد من إعادة النظر فى هذا الأمر خاصة أنها ليست عادة طيبة والله لم يأمرنا بذلك قائلا:" وحتى لو معايا فلوس للشراء اعمل ده ليه ؟ خاصة ان المجتمع يرى قضايا غارمات في السجون من النساء اللاتي يقترضن لشراء جهاز العروسة ويعجزن عن السداد .