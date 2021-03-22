ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد توجيهات فى احتفالية المرأة المصرية.. برلمانية: السيسى أب لكل المصريين

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:02 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
سمر المغربى
ثمنت النائبة أمانى الشعولى، أمين سر لجنة السياحة بالبرلمان، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والام المثالية بترشيد نفقات الزواج والتوقف عن المغالاة في تجهيز العرائس.

وقالت الشعولى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن الأسر اعتادت فى السنوات الأخيرة على عادات وتقاليد وأعراف غير صحيحة بشراء كافة مستلزمات تجهيز العروسة بكميات حتى و إن كانت فوق طاقتهم المادية ، لافتة إلى أنه ستقام حملات توعية للأهالى و ندوات تثقيفية للسيدات لتغيير ثقافة تعدد الادوات والمستلزمات فى زواج بناتهن .

وأشارت الشعولى، إلى أن الرئيس السيسى "أب لكل المصريين"، لافتة إلى أن حديثه و توجيهاته نابعة من قلب المشكلة وهذا دليل على أنه لامس مشاكل الشعب المصرى، مشيدة بتوجيه الرئيس مجلس النواب بإصدار قانون بمنع زواج الاطفال مؤكدة أن البرلمان سيغلظ عقوبة زواج الأطفال حتى تنتهى هذه الظاهرة .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث عن المغالاة في تجهيز العرائس في بعض المحافظات بمصر، موضحًا، خلال كلمته  ب احتفالية  تكريم المرأة المصرية والام المثالية، أن المغالاة في شراء جهاز العروسة عادة غير طيبة معقبا " فى ناس بتشترى 10 بطاطين و غسالتين و 2 تليفزيون  وبيقولوا ان ده عيب فى الريف لو محدش جاب كل الجهاز ده ".

وقال :إنه تفاجأ بقيام بعض الأهلى في الريف بشراء جهاز العروسة لبناتهن بمبالغ طائلة تتخطى قدرتهم المالية ، مؤكدًا أنه لابد من إعادة النظر فى هذا الأمر  خاصة أنها ليست عادة طيبة والله لم يأمرنا بذلك قائلا:"  وحتى لو معايا فلوس للشراء اعمل ده ليه ؟ خاصة ان المجتمع يرى  قضايا غارمات في  السجون من النساء اللاتي يقترضن لشراء جهاز العروسة ويعجزن عن السداد . 
ويحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم وكعادته كل عام بيوم المرأة المصرية، فى قاعة المنارة بالتجمع الخامس.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى ينتقد المغالاة فى تجهيز العرائس وتحميل الأسر لأعباء مبالغ فيها

10 بطاطين ليه؟!.. الرئيس السيسى يطالب أهالى الريف بالتوقف عن هذه العادة

السيسي في عيد الأم: المرأة المصرية نبض الأمة والحارس الأمين على الهوية.. يدعو لمصر مع اقتراب الموجة الثالثة لـ كورونا.. ويوجه التحية لشيخ الأزهر

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الاحتفال بعيد الأم.. يمدح المرأة المصرية.. وينتقد المغالاة فى تجهيز العرائس وتحميل الأسر أعباء مبالغا فيها

برلمانية تؤيد الرئيس فى ترشيد نفقات الزواج: على الأسر تجهيز العروس فى حدود الإمكانيات

أخبار التوك شو.. السيسى يطالب أهالى الريف بالتوقف عن هذه العادة ويزف بشرى سارة لهم.. الرئيس يحذر: مصر على أعتاب موجة ثالثة لكورونا ..فيديو

ترشيحاتنا

إنقاذ طفل من الموت بعد انفجار الرئة بسبب لبة بمستشفى بنها الجامعى

حسام حبيب يهنئ والدته وزوجته شيرين عبد الوهاب بعيد الأم

رغم مضي 24 عامًا.. القبض على سيدة بتهمة قتل طفل حديث الولادة عام 1997

الصين تسجل انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا

إيهاب جلال: تدريب الإسماعيلي إحساس مختلف عن أي مكان آخر

دعاء الرياح الشديدة والعواصف .. 21 كلمة حث عليها النبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ الاحتفال به عام 1993.. معلومات عن اليوم العالمي للمياه وشعاره لعام 2021

فورد تكشف عن إصدار جديد ينضم لعائلة الـ SUV| صور

مسنة ترفض الهروب من حريق يلتهم بيتها بسبب الذكرى الأخيرة من زوجها