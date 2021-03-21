"نقل البرلمان ": مشروعات النقل البحرى تستهدف تشجيع المستثمرين لمواكبة التغيرات العالمية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن المشروعات التى تتم فى قطاع النقل البحرى تهدف لزيادة الناتج القومى، بالإضافة لتحويل مصر مركزا عالميا للتجارة، وتعظيم الاستفادة من موقع مصر المتميز.





وشدد عابد، خلال زيارة ميناء الدخيلة بالإسكندرية، اليوم، مع وفد برلمانى من لجنة النقل، على أهمية تدريب وتأهيل العمالة فى الموانى بشكل عام لمواكبة المتغيرات العالمية ومسايرة حركة التجارة العالمية، فى ظل التحول التكنولوجي وميكنة الخدمات الذى شرعت الدولة فى تطبيقه خلال الفترة الأخيرة، لسهولة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم وزيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.







