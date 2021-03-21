"نقل البرلمان ": مشروعات النقل البحرى تستهدف تشجيع المستثمرين لمواكبة التغيرات العالمية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن المشروعات التى تتم فى قطاع النقل البحرى تهدف لزيادة الناتج القومى، بالإضافة لتحويل مصر مركزا عالميا للتجارة، وتعظيم الاستفادة من موقع مصر المتميز.
وشدد عابد، خلال زيارة ميناء الدخيلة بالإسكندرية، اليوم، مع وفد برلمانى من لجنة النقل، على أهمية تدريب وتأهيل العمالة فى الموانى بشكل عام لمواكبة المتغيرات العالمية ومسايرة حركة التجارة العالمية، فى ظل التحول التكنولوجي وميكنة الخدمات الذى شرعت الدولة فى تطبيقه خلال الفترة الأخيرة، لسهولة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم وزيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
وطالب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الربان طارق شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، تقديم مذكرة بشأن تدريب العمالة بالميناء، تتضمن الاعتمادات المالية المطلوبة للتدريب وزيادة الكفاءة فى ظل الامكانيات المتاحة، وذلك تمهيدا لمناقشتها بالتفصيل باللجنة، ومن ثم المطالبة بزيادة المخصصات المالية للتدريب حال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام العالى الجديد ، وذلك لأهمية هذه الخطوة على المدى القريب والبعيد، مشيدا بالجهود المبذولة فى ميناء الدخيلة وحجم المشروعات التى تتم على أرض الواقع والتى تهدف لتحويل مصر مركز عالمى للتجارة.