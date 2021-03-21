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أخبار البلد

البلوجر نوردان سليمان تكشف عن لغات البكاء عند الأطفال| فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت البلوجر "نوردان سليمان"، ذات الأصل المصري التركي، عن لغات البكاء عند الطفل خلال فترة رضاعته حتى تجاوزه تلك المرحلة بعام.


وأوضحت "نوردان سليمان"،  خلال حوارها مع موقع "صدى البلد"، أن  هناك أنواع من البكاء للطفل تظهر احتياجاته، وتترجم إلى لغات يطلب بها الطفل ما يريده من مأكل ومشرب وغيرها من أمور.


وأشارت البلوجر " نوردان سليمان"، إلى أن هناك كتب كثيرة تتحدث عن لغات بكاء الطفل وطريقة تعامل الأم  معها ، حيث يساعد هذا الأمر على تخفيف نوبات البكاء للأطفال خاصة بعد  معرفة الأم احتياجات طفلها في شعوره الأولى.


وأفادت، البلوجر "نوردان سليمان"، أن لا يوجد فرق في تربية الأطفال بين أم مصرية وأم تركية، إنما هناك ام تثقف نفسها لتربية طفلها، ولم تجهل التعامل مع طفلها، لافتة إلى أنه من المهم أن تتعلم كل أم كيفية التعامل مع طفلها قبل ولادته لتلبي احتياجاته.

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