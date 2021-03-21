خاص| تفاصيل مفاوضات الاتحاد السكندري مع حارس الزمالك وموقف المسئولين

ويعتمد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على خدمات محمد صبحي في حراسة عرين زعيم الثغر بصفة مستمرة بعد خروج عماد السيد من حسابات الفريق والاعتماد محمد صبحي.





وعلم صدي البلد أن مسئولي الاتحاد السكندري يرغبون في الحصول على خدمات محمد صبحي بصفة نهائية في ظل الاعتماد عليها منذ إعاراتها لصفوف زعيم الثغر .





ورحب محمد صبحي حارس الزمالم المعارللاتحاد السكندري بالانضمام لصفوف زعيم الثغر أو تجديد إعاراته داخل سيد البلد خصوصا في ظل مشاركته المستمرة .





ورفض مسئولي نادي الزمالك الحديث في الاسغناء عن خدمات محمد صبحي حارس الفريق أو تجديد إعاراته لحين إنتهاء الموسم الحالي





ويرغب محمد صبحي في عدم العودة لصفوف الزمالك في الفترة المقبلة في ظل تواجد الثلاثي الكبار " محمود عببد الرحيم "جنش"، محمد أبو جبل ، محمد عواد". للتأكد من عدم مشاركته .







