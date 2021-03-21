في اليوم العالمي للأم.. البرلمان العربي يكشف عن استراتيجيات جديدة تعزز من دور المرأة عربيًا

بمناسبة الاحتفال بيوم الأم العالمي، ثمّنت النائب مستورة بنت عبيد الشمري، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، الجهود العظيمة والتضحيات الغالية التي تقدمها المرأة العربية بشكل يومي في خدمة أسرتها الصغيرة ومجتمعها العربي الكبير، مشيدة بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة العربية واقتحامها كافة مجالات العمل، لتكون شريكًا مع الرجل في مسيرة البناء والتنمية.





كما ثمنت "الشمري"، جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الدعم والعناية التي يقدماها للمرأة وتمكينها والحفاظ على مكتسباتها حتى أصبحت المرأة عنصرًا مهمًا وفاعلًا في كافة المجالات.





وأشادت في الوقت ذاته بالجهود التي يبذلها البرلمان العربي في دعم وتمكين المرأة العربية وحماية حقوقها باعتبارها نصف المجتمع والركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية والبناء في المجتمع.





وأكدت " الشمري"، أن البرلمان العربي يضع في مقدمة أولوياته، قضية بناء قدرات المرأة وتمكينها وحمايتها من مختلف أشكال العنف، كونه يعتبر المرأة ركن أصيل في "دولة القانون" التي يُحترم فيها الإنسان وتُقدر حقوقه.



