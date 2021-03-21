شاهد .. تكريم الأمهات المثاليات بـ «مستشفى طنطا التعليمي»

أكد الدكتور محمود سليم ، مدير المستشفى التعليمى العالمى بطنطا، على تقدير جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى للمرأة المصرية، مثمنًا جهود مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بقيادة الدكتور أحمد غنيم فى دعم المرأة من أعضاء هيئة التدريس وهيئة التمريض وجميع العاملات بمستشفيات طنطا الجامعية.









جاء ذلك خلال تكريم الدكتور محمود سليم ، اليوم لعدد من الأمهات المثاليات على مستوى الإدارات العامة والإدارات الفرعية بالمستشفى.





وأشار سليم، إلى أن الأم ستظل رمزًا للعطاء، وقدمت الكثير من أجل الوطن، بمسيرة حافلة من العمل الوطني والإنساني، إلى جانب مساهمتها الفعالة فى تقديم أجيال نافعة، وستظل منشئة للأجيال والعمود الفقرى لبناء المجتمعات.



