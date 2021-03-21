ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شاهد .. تكريم الأمهات المثاليات بـ «مستشفى طنطا التعليمي»

الأحد 21/مارس/2021 - 07:01 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
Advertisements
احمد علي
أكد الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمى العالمى بطنطا، على تقدير جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى للمرأة المصرية، مثمنًا جهود مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بقيادة الدكتور أحمد غنيم فى دعم المرأة من أعضاء هيئة التدريس وهيئة التمريض وجميع العاملات بمستشفيات طنطا الجامعية.


جاء ذلك خلال تكريم الدكتور محمود سليم، اليوم لعدد من الأمهات المثاليات على مستوى الإدارات العامة والإدارات الفرعية بالمستشفى.

وأشار سليم، إلى أن الأم ستظل رمزًا للعطاء، وقدمت الكثير من أجل الوطن، بمسيرة حافلة من العمل الوطني والإنساني،  إلى جانب مساهمتها الفعالة فى تقديم أجيال نافعة، وستظل منشئة للأجيال والعمود الفقرى لبناء المجتمعات.

حضر التكريم نائبا مدير المستشفى الدكتور شريف الجرف، والدكتور أحمد سويلم.
شاهد .. تكريم الأمهات المثاليات بـ «مستشفى طنطا التعليمي»
شاهد .. تكريم الأمهات المثاليات بـ «مستشفى طنطا التعليمي»
شاهد .. تكريم الأمهات المثاليات بـ «مستشفى طنطا التعليمي»
شاهد .. تكريم الأمهات المثاليات بـ «مستشفى طنطا التعليمي»
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إنجاز طبى.. إنقاذ حياة رضيع عمره 5 أيام بجراحة نادرة داخل المستشفى التعليمى بطنطا

خلال حفل التكريم.. محافظ الغربية: الطلاب المتفوقون نموذج مشرف لجامعة طنطا

عميد طب طنطا: الطلاب العباقرة نموذج مشرف .. وتكريمهم مستحق

جامعة طنطا: صرف فروق الرواتب المستحقة لأطباء الامتياز قريبا

قسطرة قلبية تنقذ حياة 9 أطفال بـ «مستشفى طنطا التعليمي»

مستشفى طنطا التعليمى تحصل على الاعتماد الدولي في إدارة الخدمة الطبية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. إجراء صارم من الجبلاية بشأن محمد صلاح.. وقائمة ضحايا رامز جلال من الأهلي والزمالك وبيراميدز

ما حكم إذا شك المتوضئ أنه أحدث أم لا؟

ممنوع الاقتراب والتصوير.. إجراء صارم من الجبلاية بشأن محمد صلاح

في عيد الأم.. محمد بن زايد ينشر صورة مع والدته.. شاهد

عمر كمال يرد على انتقادات سعد الصغير: كلت في بيتك عيش وملح.. وده وقتنا

أول تحرك من النيابة على قرار إخلاء سبيل مالك عقار فيصل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة متكاملة سهلة .. إليك طريقة عمل الأرز بالبشاميل

4 طرق طبيعية لوقف العطس المتكرر .. تعرف عليها

خاص| الصور الأولى من مسلسل "5 دقائق"