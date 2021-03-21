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مرأة

بعد إجرائها عملية جراحية.. أجمل إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى

الأحد 21/مارس/2021 - 08:31 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة حورية فرغلى تريند مؤشر موقع جوجل بعد إجرائها عملية جراحية في الأنف.

وتتميز الفنانة حورية فرغلى؛ باطلالتها الأنيقة و المثيرة للجدل التى تكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر و الموضه من خلال مشاركتها جمهورها بصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام بإطلالة جريئة .
ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتهاالأنيقة الجريئة التى تظهر بها .

وتترك شعرها منسدلا علي كتافها على طريقة الويفى المموج وهو ما يتناسب مع لون بشرتها .

بعد إجرائها عملية جراحية.. أجمل إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى
بعد إجرائها عملية جراحية.. أجمل إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى
بعد إجرائها عملية جراحية.. أجمل إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى
بعد إجرائها عملية جراحية.. أجمل إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى
بعد إجرائها عملية جراحية.. أجمل إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى
بعد إجرائها عملية جراحية.. أجمل إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى
بعد إجرائها عملية جراحية.. أجمل إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى
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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إجرائها عملية جراحية.. أجمل إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى

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