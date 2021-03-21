بعد إجرائها عملية جراحية.. أجمل إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى





وتتميز الفنانة حورية فرغلى؛ باطلالتها الأنيقة و المثيرة للجدل التى تكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر و الموضه من خلال مشاركتها جمهورها بصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام بإطلالة جريئة .

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتهاالأنيقة الجريئة التى تظهر بها .





وتترك شعرها منسدلا علي كتافها على طريقة الويفى المموج وهو ما يتناسب مع لون بشرتها .





تصدرت الفنانة حورية فرغلى تريند مؤشر موقع جوجل بعد إجرائها عملية جراحية في الأنف.