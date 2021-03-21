لبنان.. ترقب واسع عشية اجتماع عون والحريري لبحث تشكيل الحكومة

تشهد الساحة السياسية في لبنان حالة ترقب واسعة استعدادًا لاجتماع مرتقب بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يوم الاثنين، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.





ولا يزال لبنان بدون حكومة بعد استقالة رئيس الوزراء حسان دياب، في أغسطس الماضي، بينما مضى على تكليف الحريري نحو 150 يوما، دون ظهور أي بوادر حقيقية على قرب التوصل لتشكيل حكومة؛ نتيجة الخلاف المتأزم بين عون والحريري.





وزار الحريري عون، الخميس الماضي، واتفقا على اللقاء، الإثنين، وسط حالة ترقب بين اللبنانيين، وخوف من أن لا يسفر اجتماع الغد عن نتائج إيجابية.



