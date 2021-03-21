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أخبار العالم

لبنان.. ترقب واسع عشية اجتماع عون والحريري لبحث تشكيل الحكومة

الأحد 21/مارس/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
تشهد الساحة السياسية في لبنان حالة ترقب واسعة استعدادًا لاجتماع مرتقب بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يوم الاثنين، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة. 

ولا يزال لبنان بدون حكومة بعد استقالة رئيس الوزراء حسان دياب، في أغسطس الماضي، بينما مضى على تكليف الحريري نحو 150 يوما، دون ظهور أي بوادر حقيقية على قرب التوصل لتشكيل حكومة؛ نتيجة الخلاف المتأزم بين عون والحريري.

وزار الحريري عون، الخميس الماضي، واتفقا على اللقاء، الإثنين، وسط حالة ترقب بين اللبنانيين، وخوف من أن لا يسفر اجتماع الغد عن نتائج إيجابية.

ويعاني لبنان من أسوأ أزماته المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث؛ بسبب تفشي الفساد في أجهزة الدولة وتراكم العجوزات المالية؛ ما أدى إلى زيادة كبيرة في الدين العام، الذي وصل إلى نحو 95 مليار دولار، نهاية الشهر الماضي.
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