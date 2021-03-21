سامح حسين يفاجئ هيدي كرم وشريهان أبو حسن بهدية عيد الأم على الهواء.. شاهد

أهدى الفنان سامح حسين ، الإعلاميتين "شريهان أبو الحسن و"هيدي كرم" ورودا بمناسبة "عيد الأم " ، خلال برنامج "راجل و2 ستات" ، والمذاع على فضائية "أون تي في " ، مازحا "كانت نفسي أجبلكم أكتر من كده بس المحلات كانت قافلة".





وكرم الرئيس اليوم العديد من الأمهات المثاليات والفنانات ورموز المجتمع بحضور الوزراء ومايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ،وعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع، وذلك حرصا منه على مشاركة المرأة والأم المصرية فى عيدها.





جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى احتفل بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية.



