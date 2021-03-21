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فن

جلال غالي وريكو يطرحان دويتو "معلمين"

الأحد 21/مارس/2021 - 07:06 م
صدى البلد
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آيه عاطف
طرح الفنان جلال غالي بمشاركة الفنان ريكو على اليوتيوب فيديو كليب جديد يجمعهما لأول مرة فى دويتو بعنوان "معلمين" من كلمات شريف علي والحان محمد وليد وتوزيع ديزل .

وتم تصوير الفيديو كليب في دبي، وشارك فيه  كل من الملحن وليد سالم، محمود خليفة، سامح عنتر، ساندره، وقامت بالدور الرئيسى فى الكليب الفنانه نهيد.
 
لقي الفيديو كليب قبول واستحسان الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعية ونال العديد من التعليقات الإيجابية.. وهو حاليا يعرض على كافة القنوات الموسيقية ومن بينها قناة فري تي في وقناة مزيكا وقناة المولد وقناة شعبيات.. والجدير بالذكر ان الفيديو كليب من إنتاج و إخراج الفنان جلال غالي.
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