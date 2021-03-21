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توك شو

استجابة سريعة من الرئيس السيسي لـ أم شهيدين .. تفاصيل

الأحد 21/مارس/2021 - 08:04 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حمزة شعيب
أعلن الإعلامي أحمد موسى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيدة المصرية والدة الشهيد محمد عمرو طاهر بإطلاق اسمه على شارع ومدرسة في محافظة السويس.


وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" والدة البطل الشهيد ناشدت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى بتخليد اسم ابنها والاستجابة من الرئيس جاءت سريعة".


وطلبت إطلاق اسم ابنها الشهيد محمد على مدرسة لتخليد ذكراه وحتى يعلم أهل محافظته مدى بطولته وما قدمه لمصر.


وقالت منال حمدي، أم شهيدين ضابط جيش، ومهندس مدني، إنهما جاءا بعد أن فقدت طفلين قبل ولادتهما، لكن اختارها المولى عز وجل ليلحقا بأخويهما.
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