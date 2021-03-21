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فن

رامى المتولى لـ صدى البلد: صورة الأم فى الدراما تغيرت بعد 2011

الأحد 21/مارس/2021 - 08:12 م
رامى المتولى
رامى المتولى
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أحمد إبراهيم
عبر الناقد رامى المتولى عن رايه فى صورة الام التى قدمت فى الدراما والسينما خاصة بعد نموذج شخصية ماما نونا التى قدمتها الفنانة كريمة مختار فى مسلسل "يتربى فى عزو". 

وقال رامى فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" : أرى أن صورة الام فى الدراما والسينما تغيرت تماما فى هذه الفترة وتحديدا بعد نوذج ماما نونا وبشكل كبير ظهر هذا التغير بعد 2011. 

واضاف رامى : ان هذا التغير كان مواكبا للعصر واستطاع المؤلفون والمخرجون ان يقدموا للجمهور نماذج جيدة الى حد كبير تتواكب مع تطورات العصر التى شهدتها تحديدا الدراما. 

واوضح رامى : هناك على سبيل المثال نموذجين من خلال شخصية الام التى قدمتها يسرا فى مسلسل "خيانة عهد" واعتبر يسرا من النجمات الاذكياء اللاتى يطورن من انفسهن سريعا. 

واشار رامى الى أن هناك أيضا نموذج الام الذى قدمته وفاء عامر والفنان كندة علوش فى مسلسل "الا انا".

وقال رامى : لا يمكن ان نطلق على أحد من هذه النماذج لقب الأم المثالية لان هذه النماذج كانت تحمل الخير والشر معا وبالتالى ليس مثل شخصية ماما نونا او الشخصيات التى قدمتها الفنان الراحلة فردوس محمد بل تعد هذه النماذج مواكبة للعصر.      
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