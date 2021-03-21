شريف رمزي يهنئ والدته بـ عيد الأم ..شاهد

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وعلق شريف رمزى على الصورة "كل سنة و أغلي و أحلي و أهم ست في حياتي طيبة و بخير كل سنة و إنتي طيبة يا أمي يا كل حاجة في حياتي بحبك قد الكون كله".









وكان الفنان شريف رمزي أعلن تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.

وغرّد على "تويتر"، وكتب "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".





هنأ الفنان شريف رمزي والدته بـ عيد الأم ونشر عدة صور له أثناء طفولته برفقتها عبر