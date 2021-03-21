ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شريف رمزي يهنئ والدته بـ عيد الأم ..شاهد

الأحد 21/مارس/2021 - 08:19 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
هنأ الفنان شريف رمزي والدته بـ عيد الأم ونشر عدة صور له أثناء طفولته برفقتها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .


وعلق شريف رمزى على الصورة "كل سنة و أغلي و أحلي و أهم ست في حياتي طيبة و بخير كل سنة و إنتي طيبة يا أمي يا كل حاجة في حياتي بحبك قد الكون كله". 


وكان الفنان شريف رمزي أعلن تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.

وغرّد على "تويتر"، وكتب "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمي نفسك من الأتربة.. نصائح هاني الناظر لمرضى الحساسية

كورونا وصل العين .. 3 علامات تؤكد إصابتك بالعدوى

تعرف على الأسعار الجديدة لـ شيفروليه كابتيفا 2021 | صور