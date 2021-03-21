النائبة غادة علي: الرئيس السيسي أول من حقق تمكين المرأة بمعناه الحقيقي

قالت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للحكومة بشأن المرأة المصرية هي بمثابة مكافأة تاريخية للسيدة المصرية على جهودها العظيمة، مؤكدة أن الرئيس السيسي هو أول من أعاد للمرأة المصرية حقها وعزز مكانتها وحقق لها التمكين بمعناه الحقيقي.





وأوضحت النائبة غادة علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الكثير من سيدات مصر ستتاح لهن مميزات من الفرص التس ستتاح في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارية بشكل عام بعد توجيه الرئيس السيسي اليوم البنك المركزي بدراسة الإجراءات واللوائح التي تنظم حصول المرأة على القروض والتعاملات البنكية والتمويل ومراعاة المرأة الأكثر احتياجا ضمن تلك الإجراءات.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن توجيه الرئيس للحكومة بتنفيذ وتطبيق أكبر قدر من الأمان في المواصلات العامة لسلامة المرأة يوضح مدى متابعته للأحداث الجارية عن قرب، واهتمامه وحرصه على توفير حياة آمنة للمرأة والفتاة المصرية، مؤكدة أن المرأة في الريف المصري كان لها نصيب الأسد من عناية الرئيس حيث وجه بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالي واجتماعي.





وأكدت الدكتورة غادة على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتبنى هذا الاتجاه بقوة، وبدأت في التوغل داخل المجتمعات الريفية والتواصل مع المرأة المهمشة هناك، والإعداد لبرامج تدريب وتثقيف تمكنها من معرفة حقوقها والفرص المتاحة لها لتحقيق ذاتها وتنهض بأسرتها اقتصاديا وفكريا واجتماعيا.