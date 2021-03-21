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محافظات

عاصفة ترابية تجتاح مدينة الحسنة بوسط سيناء

الأحد 21/مارس/2021 - 08:33 م
العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
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احمد صالح

اجتاحت مدينة الحسنه بمنطقة وسط سيناء،  محافظة شمال سيناء، عاصفة ترابية مفاجئة، مساء اليوم الأحد،  حيث إزدادت شدة الرياح المحمله بالرمال والأتربه وملأت سماء المدينة بالكامل٠⁦

حيث تفقد  اللواء أسامه أحمد محمد ،رئيس مركز ومدينة الحسنة ، علي الفور تلك الأعمده ، وتم التواصل مع شركة كهرباء الحسنه وتم إعادة التشغيل بعد إنقطاع استمر لمدة ساعه تقريبآ.


وقال اللواء اسامه ان شدة هبوب  الياح أدت الي  سقوط  (٧) أعمده كهرباء جهد متوسط بمدخل مدينة الحسنه مما أدي إلي إنقطاع تام للكهرباء، وجاري العمل علي توصيل الاسلاك وإعادة التيار الكهربائي مرة اخري ٠


وجاري التواصل مع  رؤساء وسكرتيري القري لمتابعة الوضع في جميع أنحاء القري والإبلاغ عن أي خسائر ناتجه عن نشاط الرياح وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتجنب الأضرار التي تنتج عن الرياح الشدبده.


يأتي ذلك في ضوء المتابعة والإهتمام المستمر من سيادة رئيس المركز والمدينة لحماية وسلامة جميع المواطنين.

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