أحمد موسى مستنكرا المغالاة في تجهيز العرائس: ليه أستلف وأدخل السجن عشان أجوز ولادي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن مشكلة كبرى تواجه الأسر في الصعيد والوجه البحري بسبب المغالاة في تجهيز العرائس.





واستنكر موسى خلا تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، الإسراف في تجهيز العرائس قائلا: «ليه أستلف وأدخل السجن عشان أجوز ولادي».





وتابع: «الأسر تدفع أموال طائلة في تجهيز العرائس، والنيش بيفضل زينة دون استخدام»، معلقا «بلاش نأذي نفسنا، بلاش نغمة إزاي متجيبش زي بنت خالتها».



