ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى مستنكرا المغالاة في تجهيز العرائس: ليه أستلف وأدخل السجن عشان أجوز ولادي

الأحد 21/مارس/2021 - 08:34 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن مشكلة كبرى تواجه الأسر في الصعيد والوجه البحري بسبب المغالاة في تجهيز العرائس.

واستنكر موسى  خلا تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، الإسراف في تجهيز العرائس قائلا: «ليه أستلف وأدخل السجن عشان أجوز ولادي».

وتابع: «الأسر تدفع أموال طائلة في تجهيز العرائس، والنيش بيفضل زينة دون استخدام»، معلقا «بلاش نأذي نفسنا، بلاش نغمة إزاي متجيبش زي بنت خالتها».

وطالب موسى بتغيير ثقافة المغالاة في تجهيز العرائس قائلا: «فيه ناس بتتغرب عشان تجوز ولادها».
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يستنكر تجاهل الصحافة الأجنبية للإنجازات في مصر وتركيزها على الإرهابيين.. فيديو

الرئيس السيسى ينتقد المغالاة فى تجهيز العرائس وتحميل الأسر لأعباء مبالغ فيها

السيسي في عيد الأم: المرأة المصرية نبض الأمة والحارس الأمين على الهوية.. يدعو لمصر مع اقتراب الموجة الثالثة لـ كورونا.. ويوجه التحية لشيخ الأزهر

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الاحتفال بعيد الأم.. يمدح المرأة المصرية.. وينتقد المغالاة فى تجهيز العرائس وتحميل الأسر أعباء مبالغا فيها

برلمانية تؤيد الرئيس فى ترشيد نفقات الزواج: على الأسر تجهيز العروس فى حدود الإمكانيات

هدايا الرئيس.. برلمانية: احتفالية تكريم السيسى لنساء مصر يوم سعيد

ترشيحاتنا

رسميا.. تعرف على أسعار هيونداي النترا HD في مبادرة الإحلال

أول تحرك من النيابة على قرار إخلاء سبيل مالك عقار فيصل

الأناكوندا تتوقف عن اللدغ.. 4 أسباب وراء غياب مصطفى محمد عن التسجيل مع جالاتا سراي

على رأسهم رمضان صبحي .. ننشر قائمة ضحايا رامز جلال فى الأهلى والزمالك وبيراميدز| خاص

دلال عبد العزيز لـ صدى البلد: «نفسى فى 12 حفيد».. وابنة دنيا أحلى حاجة فى حياتى

إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة ٥ ملايين جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إجرائها عملية جراحية.. أجمل إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى

امتنع عن تناول الكربوهيدرات في هذه الأوقات

كيف تحمي نفسك من الأتربة.. نصائح هاني الناظر لمرضى الحساسية