مديون وكنت عايز أسرقها.. المتهم بقتل مدرسة حدائق أكتوبر يدلي باعترافات تفصيلية حول الجريمة

"كنت مديون وعليا فلوس لناس كتير قررت اقتلها عشان اسرقها بش ملحقتش" بهذه الكلمات لخص المتهم بقتل مدرسة داخل شقتها في حدائق اكتوبر.





اعترافات





وقال المتهم في اقواله امام فريق البحث برئاسة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق اكتوبر تحت اشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث انه تعرف على المجني عليها منذ ٦ اشهر حيث انهما جيران في ذات الكومبوند وكان يقوم بتوصيلها بحكم عمله في اوبر وكانت تدرس لابنه تخاطب.





قرار القتل





واضاف المتهم انه اقترض من المتهمة مبلغ ٢٠٠٠ جنيه قام برد نصفها وعندما طالبته المجني عليها برد باقي المبلغ اخذ في مماطلتها حتى اخبرته انها تحتاج باقي اموالها لتكملة مبلغ تمتلكه لشراء اجهزة كهربائية فعلم المتهم انها تمتلك المال فقرر سرقتها لحل ازمته المالية وسداد ديونه.





ساعة الصفر





استطرد المتهم قائلا انه خطط يوم الاثنين الماضي لتنفيذ جريمته فذهب اليها بحجة توصيل طلبات لمنزلها وفي اليوم التالي عندما قرر التنفيذ اتصل بها مدعيا ان مفاتيحه سقطت في شقتها عندما كان يوصل طلباتها وذهب اليها مرة اخري بعد قام بشراء قفازات بلاستيكية واخفى "حجر" بين ملابسه





غدر





استغل المتهم انشغال المجني عليها في البحث عن مفاتيحه وقام بضربها على راسها من الخلف عدة مرات فسقطت على الارض واعتقد المتهم انها فارقت الحياة فاسرع الي غرفة النوم بحثا عن مبالغ مالية لكنه فوجيء بالمجني عليه تفيق بعد فقدانها الوعي وخرجت خارج الشقة تستغيث بالجيران في الشقة المقابلة فطاردها واعادها الى الشقة ثم انهال عليها ضربا مرة اخرى على راسها حتى فارقت الحياة.





فشل السرقة





اعترف المتهم انه عقب قتل المجني عليها خشي من خروح الجيران الذين استغاثت بهم وفر هاربا بعد الاستيلاء على هاتفين محمولين واسرع الى منزله لتغيير ملابسه الملطهة بالدماء ثم توجه الى الطريق الصحراوي وقام بتكسر الهاتفين واشعل النيران في ملابسه ثم سافر الى مخافظة المنيا مسقط راسه.





تحقيق وحبس





واجه محمود سكر وكيل اول نيابة اكتوبر اول المتهم بتحريات الاجهزة الامنية ليعترف اعترافا كاملا بالجريمة بدافع السرقة، ووجهت النيابة برئاسة المستشار اسامة ربيع رئيس نيابة اكتوبر اول له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.