قارئ يحكي تأثير أزمة كورونا على القراء وكيف تعامل مع الجائحة

حكى القارئ الشيخ محمود القزاز، كواليس حياته في فترة كورونا وأثناء توقف العمل، وقصة دخوله الإذاعة .





وقال القزاز، في ندوة بموقع صدى البلد، "صديق مقرب لي قدم لي في اختبارات الإذاعة وبالفعل أعددت لهذه الاختبارات كثيرا لجنة الاختبارات أمهلتني عام لتصحيح بعض الملحوظات، فعدت مرة أخرى وكأني أحفظ القرآن من جديد".





وتابع: في هذا العام وقف جنبي عدد من زملائي القراء، أبرزهم الشيخ محمود الصعيدي، قائلا "هذا الرجل سخر لي الليل والنهار لدرجة أنني قرأت علي يديه 18 جزءا في يوم كامل".





وأوضح، أن فترة كورونا جلسنا في البيوت ولم يكن امامنا إلا القرآن والإعداد لاختبار الإذاعة، فكنت أنا وزميلي الشيخ رأفت حسين، نظل نراجع القرآن من الحادية عشر في رمضان حتى قبل السحر، ومن بعد السحور حتى طلوع الشمس.



