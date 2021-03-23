مصير حياتك العاطفية على حسب برجك

إذا كان هناك شيء يزعجك أو إذا كنت تخطط لإجراء بعض التغييرات الرئيسية في حياتك العاطفية ، فيجب عليك القيام بذلك بعناية. وما هو أفضل من وضع خططك بمساعدة علم التنجيم؟ بعد كل شيء ، سوف يساعد ذلك في نشر الأفكار ويقودك في اتجاه واضح حيث يكون الحظ في صالحك.

تحقق من هذه القراءات التي كتبها Jeevika Sharma ، المعالج الروحي وقارئ بطاقات التارو ، والتي ستساعدك على فهم ما قد يحدث في حياتك العاطفية حاليًا.

برج الدلو

قد يكون هناك اختلال في حبك وحياتك العملية. قد تواجه صعوبة في محاولة تحديد أيهما يجب تحديد أولوياته. من المستحسن أن تختار حياتك العاطفية لدرء أي ندم لاحقًا.

برج الحوت

هذا الأحد ، يجب أن تنتظر حتى تجني ثمار حصادك. لقد فعلت كل ما في وسعك للحصول على ما تريد والآن لم يعد هناك الكثير لتفعله. اجلس واسترخي وانتظر.

برج الحمل

هذا الأحد ، أنت في القيادة. أنت المخرج والمحرر في أي مجال من مجالات حياتك. بالنسبة لك ، سوف يتكشف الأسبوع تلبية لرغباتك.

الثور

بالنسبة للثيران - سيظهر اليوم أنك على استعداد فقط لفعل شيء لشخص ما إذا أخذ زمام المبادرة. وعندما يأخذ الشخص الآخر مبادرة ، ستستجيب بالتأكيد.





سرطان

سترى بداية جديدة. سوف ينتهي شيء قديم يفسح المجال لإنبات أشياء جديدة.

العذراء

إذا وجدت شخصًا ينبهك أو يحذرك ، فسيكون من مصلحتك أن تنتبه إليه. إذا اخترت أن تتجاهل ، فمن المرجح أن ينتهي بك الأمر بفعل شيء أحمق وتطلق مزحة من نفسك.









الميزان

سوف تشارك في التعامل مع بعض المشاكل من ماضيك والتي ستعيش بسببها بعض عدم الاستقرار العاطفي.

العقرب

إذا كنت تخطط لاستثمار ، فمن المستحسن طلب المشورة بشأن من هو الأنسب للتعامل معه. إذا بدأت بمفردك ، فستكون أي خسائر متكبدة خطيرة.

برج القوس