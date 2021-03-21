طرق لتعزيز الدورة الدموية للحصول على بشرة صحية

نركز في كثير من الأحيان على شفاء بشرتنا من الداخل. هذا يعني أيضًا التركيز على الدورة الدموية في أجسامنا وعلى الرغم من أنه مفيد جدًا لوظيفة العضلات ، إلا أنه يمكن أن يكون مفيدًا للغاية لبشرتك أيضًا. هذا لأنه عندما يتدفق الدم إلى جزء معين من جسمك ، فإنه يحتوي على الأكسجين الذي يوفر توهجًا من الداخل أثناء إزالة السموم.

شاركت الدكتورة جيتيكا ميتال ، طبيبة الأمراض الجلدية مؤخرًا بعض النصائح السهلة التي ليست مفيدة لصحتك فحسب ، بل للبشرة أيضًا. سيساعدك هذا على تعزيز الدورة الدموية ، ألق نظرة أدناه.

يقول الدكتور ميتال ، "ممارسة الرياضة تزيد من معدل ضربات القلب ، مما يحسن الدورة الدموية في الجسم. احصل على 30 دقيقة على الأقل من التمارين الجيدة مثل الجري أو اليوجا أو HIIT على الأقل خمسة أيام في الأسبوع ".

اشرب كمية كافية من السوائل

يعتمد كل خبير بشرة على هذه النصيحة سواء كان ذلك للحفاظ على صحتك أو جعل بشرتك متوهجة كما لم يحدث من قبل! يقترح طبيب الأمراض الجلدية الحفاظ على رطوبتك طوال الوقت لأنه يطرد السموم ويساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل في جسمك.





اكل صحي ونظيف وتضيف: "تجنب تناول الدهون المتحولة والسكر المعالج ، وقلل من تناول الملح". هذا يتطلب منك تضمين الكثير من الخضار الورقية الخضراء جنبًا إلى جنب مع الفواكه الحمضية في نظامك الغذائي لأنها ليست غنية بالألياف فحسب ، بل تزيد أيضًا من تدفق الدم وهي جيدة لتعزيز مناعتك. خذ حمامًا باردًا بشكل متكرر يقول الدكتور ميتال: "الماء البارد" يصدم "جسمك ، مما يجعل رأسك يضخ بشكل أسرع ويحسن الدورة الدموية".

