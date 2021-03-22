نائب بالشيوخ: يجب توسيع الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية

أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، على ان قانون الأحوال الشخصية يتطلب وجود رؤية سليمة تعبر بشكل كامل عن الواقع المصري، موضحا أننا في حاجة لقانون متوازن يضمن حلول لجميع الأطراف، وليس إجحاف حق أي شخص .





وأضاف البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه يجب وضع مصلحة الطفل في الأولوية، لأنه بداية التنمية للدولة، مطالبا بضرورة توسيع الحوار المجتمعي المتعلق بالأمر والخروج بنتائج إيجابية تشمل كافة فئات المجتمع.





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على إعداد الأزهر مشروع قانون للأحوال الشخصية، مؤكدا في كلمته خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، اليوم، أننا نستهدف جميعًا ظهور قانون يحقق المصلحة، حيث طمأن الرئيس السيسي سيدات مصر بأن قانون الأحوال الشخصية سيخرج بالشكل الذي يحقق مصالح الجميع.



