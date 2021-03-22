مقترح برلمانى لتخصيص وسائل مواصلات للسيدات فقط للحماية من التحرش

أشاد النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل و المواصلات بمجلس النواب، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان في وسائل المواصلات العامة، لإحكام أمن وسلامة المرأة في كافة المواصلات العامة والخاصة.





أضاف سايح، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" ، أن الرئيس السيسى خصص مكانة للمرأة فى المجتمع، بالإضافة إلى انها خطوات من الرئيس تنحاز للمراة للرفع من شانها و الحفاظ عليها فى المجتمع ، مؤكدًا أن مع تطوير وسائل النقل مثل القطار الكهربائيى فهذا يعزز من المرأة لان كل شئ بآلية و مميكنة .





ولفت عضو لجنة النقل، إلى أنه سيقدم اقتراح بتقليص عربات مخصصة للسيدات فقط حيث تعتبر وسيلة آمان للنساء و تحميها من المواقف التى تتعرضلها فى المواصلات العامة وسيتم مناقشتها مع وزارة النقل.





وجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قال أن المرأة المصرية هي درع الأمان ونكن لها كل التقدير والامتنان والاحترام، مشيرا إلى أن تكريم المرأة المصرية درع تمنحه الدولة تعبيرا عن الامتنان والتقدير والاحترام.