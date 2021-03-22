اقتصاد الكويت.. خطة لتلبية احتياجات البلاد من المياه بحلول 2035

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف المهندس جاسم النوري عن وضع الوزارة خطة مستقبلية لتلبية احتياجات الدولة بحيث يصل إنتاج الوزارة للمياه إلى قرابة مليار غالون امبراطوري يوميا بحلول العام 2035.





وقال النوري في كلمة اليوم الأحد بمناسبة الاحتفال بـ يوم المياه العالمي والتي نشرتها وكالة أنباء الكويت، الذي يصادف ال22 من شهر مارس من كل عام إن دولة الكويت ممثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تحرص على مشاركة العالم بهذا الاحتفال.









وأضاف أن المياه تمثل الركيزة الأساسية للحياة وكل ما يتعلق بها من صور الحركة والعمل والطاقة فحيث ما كان الماء كان الإنسان وحيث ما توافر أنشئت المدن وصلحت الأراضي وقامت الحرف والصناعات ونشط التبادل التجاري.





وأوضح أن شعار اليوم العالمي للمياه لهذا العام يحمل عنوان (تثمين المياه- Valuing Water) وهو ضمن توصيات الأمم المتحدة لعام 2010 والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي ينص على توفير إدارة مياه المستدامة للجميع بحلول عام 2030 التي توافر المياه الصالحة للشرب للمجتمعات المحرومة.





وأفاد أن الأسلوب المتبع في تثمين المياه يحدد كيفية إدارة المياه وتقاسمها لافتا إلى أن قيمة المياه أكثر بكثير من مجرد سعرها فالمياه لها قيمة هائلة ومركبة بالنسبة إلى أسرنا وثقافتنا وصحتنا وتعليمنا واقتصادنا وسلامة بيئتنا.



