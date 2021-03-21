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منوعات

لم أرها منذ شهرين.. نزار الفارس يكشف سبب عدم رؤيته لوالدته.. فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 09:56 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشف الإعلامي العراقي "نزار الفارس"، أنه  لم ير أمه منذ شهرين بسبب ظروف العمل، وهذا الأمر يحزنه كثيرا بسبب زيادة الأعباء الوظيفية عليه.



وأوضح " الفارس"، خلال ندوته مع موقع "صدى البلد"،  أنه وحيد أبيه وأمه، وانشغاله في المجال الإعلامي أجبره على عدم رؤيته لأمه لفترة طويلة تجاوزت الشهرين، بسبب انشغاله في تحضير برنامجه التلفزيوني الأشهر بالعراق.



وقال" نزار"، إنه يهاتف والدته من وقت إلى آخر ويشعر بالتقصير معها وبعده عنها بسبب وظيفته كإعلامى، وهذا الأمر يرهقه كثيرا لارتباطه الوثيق بوالدته التي يحبها كثيرًا.



وأضاف أنه يتمنى على المستوى الشخصي، أن يعيش في سلام نفسي وراحة بال، وعلى المستوى العملي أن ينجح ويصبح أحد المذيعين المشهورين بالشرق الأوسط.


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