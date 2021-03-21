تحذيرات رئاسية قبل شهر رمضان.. عدم ارتداء الكمامة وتعطيل دفن الميت يعرضك للعقوبة

يعد شهر رمضان من الشهور التى يجتمع فيها المواطنين بحكم العادات والتقاليد التى تحكمهم ولكن فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد يعد الامر خطير جدا فهذا الفيروس المستجد ينتشر بسرعة كبيرة، وذلك مادفع الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه رسالة تحذيرية للمواطنين قبل بد شهر رمضان الكريم.





وقال الرئيس السيسى فى رسالته:"إنتم شايفين الدنيا عاملة إزاي في كل حتة وكل القنوات بتتكلم عن فيروس كورونا في العالم، إحنا شغالين على التطعيم واللقاحات، لكن يبقى حرصنا ووعينا مهم، صحيح الموضوع طول شوية لكن معندناش خيار تاني".



