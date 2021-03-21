تحذيرات رئاسية قبل شهر رمضان.. عدم ارتداء الكمامة وتعطيل دفن الميت يعرضك للعقوبة

يعد شهر رمضان من الشهور التى يجتمع فيها المواطنين بحكم العادات والتقاليد التى تحكمهم ولكن فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد يعد الامر خطير جدا فهذا الفيروس المستجد ينتشر بسرعة كبيرة، وذلك مادفع الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه رسالة تحذيرية للمواطنين قبل بد شهر رمضان الكريم.
وقال الرئيس السيسى فى رسالته:"إنتم شايفين الدنيا عاملة إزاي في كل حتة وكل القنوات بتتكلم عن فيروس كورونا في العالم، إحنا شغالين على التطعيم واللقاحات، لكن يبقى حرصنا ووعينا مهم، صحيح الموضوع طول شوية لكن معندناش خيار تاني".
وأكد الرئيس السيسي ضرورة حرص المصريين بكافة الإجراءات اللازمة والتمسك بها، خاصةً مع دخول شهر رمضان الكريم والتجمعات العائلية.
ووافق مجلس النواب فى فصله التشريعى الاول نهائيا على قانون الآمراض المعدية
نهائيا، وذلك بعد ادخال تعديلات فى الصياغة على عدد من مواده، وذلك لتطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19
في جميع دول العالم ومنها مصر.
وتضمن مشروع القانون عدد من العقوبات لمخالفى ارتداء الكمامة وتعطيل دفن الميت نستعرضها فيما يلى:
عقوبة تعطيل دفن الميت
واستحداث القانون نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطيل أو منع دفن الميت
أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية
وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".
عقوبات عدم ارتداء الكمامة:
ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.