تشريعية النواب: قانون الأحوال الشخصية يخرج من الأزهر ويحقق استقرار الأسرة المصرية

أكد النائب علي بدر، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية وان اللجنة تتولى هذا القانون، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بأن يتولى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اصدار القانون من المؤسسة الدينية للأزهر، موضحًا أن هذا سيكون إضافة قوية للقانون الموجود الآن في البرلمان.





أضاف " بدر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن البرلمان يعمل للخروج بقانون أحوال شخصية متوازن يحقق الاستقرار للاسرة المصرية، منوهًا أن الرئيس أكد على ضرورة وجود جلسات استماع وحوار مجتمعي للبت في القانون وسماع جميع الأراء، مشددًا أن هذه رسالة طمئنينة للأسرة المصرية.



