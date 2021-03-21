حفيد ماجدة الصباحي في أول ظهور: مش بتفرج على أعمال ماما بسبب عقدة.. والعصبية عيبها الوحيد

أكد أحمد ابن الفنانة غادة نافع، حفيد الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، أنه لا يشاهد أعمال والدته بسبب أحد الأعمال التى شاركت فى بطولتها منذ عدة سنوات، حيث شهدت الأحداث مقتل الشخصية التى تلعبها مما أصابه بالعقدة، وجعله لا يكرر مشاهدتها على الشاشة سوى فى مسلسل "الملك فاروق" الذى يعتبره الأفضل فى مشوارها الفني.





وتابع "أحمد"، فى تصريحات مصورة لـ"صدى البلد" ، أنه طلب من جدته الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى فى مرحلة الطفولة بأن يشاركها فى عمل، وقد حققت له طلبه، بينما نصحته والدته بالابتعاد عن المجال لأنها رأت أنه لا يناسبه بسبب عصبيته الشديدة فى حال عدم إتمام العمل على أكمل وجه.





واستكمل حديثه "أرى أن والدتي تتمتع بالعديد من المزايا، إلا أن عيبها الوحيد يتمثل فى العصيبة، ودائمًا ما تنفعل فى بداية الأمر، إلا أنها بعد ذلك تهدأ بشكل كبير".





وأضاف أنه لا يحبذ الظهور مع والدته إعلاميًا لأنه اعتاد على أن تتمتع حياته بالخصوصية، فعلى الرغم من نشأته فى منزل يوجد به العديد من الفنانين وهم والدته وجدته فإنه لا يفضل الشهرة.