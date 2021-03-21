ربنا يخليكي لينا .. كريم محمود عبد العزيز يهنئ والدته بعيد الأم

هنأ الفنان كريم محمود عبد العزيز ولدتة بمناسبة عيد الام ونشر صورة تجمعة بها من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وعلق كريم محمود عبد العزيز قائلا " عيد أمي .. كل سنة و حضرتك طيبة و بخيرربنا يخليكي لينا و يديكي الصحة و طولة العمر ".يذكر أن كريم محمود عبد العزيز احتفل مؤخرًا بانتهاء تصوير فيلمه الجديد "موسى"، المقرر عرضه قريبا بدور العرض.فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي "سينرجي فليمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية"، من خلال استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.وخاض كريم محمود عبد العزيز سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل "هوجان"، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج "سينرجى".