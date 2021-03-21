أحمد موسى: مونوريل السادس من أكتوبر أصبح واقعا

قال لإعلامي أحمد موسى إن مونوريل السادس من أكتوبر أصبح واقعًا، وسيوفر الكثير للمواطنين، ويجب التحمل حتى الانتهاء من المشروع، ووقت التشغيل لن يحتاج المواطن سيارته، ويتحرك من أكتوبر إلى أي مكان بكل سهولة وفي وقت قليل.





وأضاف موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مستثمرين من لبنان أشادوا بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة رغم أزمة كورونا.





وتابع أن المستثمرين اللبنانيين نقلوا لمقربين منهم أنهم سيوجهون معظم الاستثمارات الخاصة بهم إلى مصر، استغلالًا لما يتم على أرض الواقع من إنجازات.



