ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: مونوريل السادس من أكتوبر أصبح واقعا

الأحد 21/مارس/2021 - 10:06 م
مونوريل 6 اكتوبر
مونوريل 6 اكتوبر
Advertisements
حمزة شعيب
قال لإعلامي أحمد موسى إن مونوريل السادس من أكتوبر أصبح واقعًا، وسيوفر الكثير للمواطنين، ويجب التحمل حتى الانتهاء من المشروع، ووقت التشغيل لن يحتاج المواطن سيارته، ويتحرك من أكتوبر إلى أي مكان بكل سهولة وفي وقت قليل.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مستثمرين من لبنان أشادوا بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة رغم أزمة كورونا.

وتابع أن المستثمرين اللبنانيين نقلوا لمقربين منهم أنهم سيوجهون معظم الاستثمارات الخاصة بهم إلى مصر، استغلالًا لما يتم على أرض الواقع من إنجازات.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خسرانة من 20 سنة.. أول رد من وزير قطاع الأعمال على تصفية الحديد والصلب

الأنفاق: بدء تشغيل خط العتبة الكيت كات نهاية 2021

في حواره مع أحمد موسى.. طلال أبو غزالة يكشف الصراع الأمريكي الصيني وتقدم الاقتصاد المصري عالميا

الدولار بـ شنطة ليرة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب لبنان.. فيديو

ترشيحاتنا

قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. صدام قوي بين تشيلسي ومانشستر سيتي

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

ابن يقتل أمه وحبيبته وينتحر .. قبل عيد الأم بيوم

استجابة سريعة من الرئيس السيسي لـ أم شهيدين .. تفاصيل

أحمد موسى: مونوريل السادس من أكتوبر أصبح واقعا

الأرصاد تحذر مرضى الجيوب الأنفية: الربيع فصل التقلبات الجوية وهذا موعد سقوط الأمطار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات فئة الـ SUV داخل السوق السعودي| صور

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لقاء الخميسي تبرز أنوثتها

بجنيه واحد فقط.. علاج انسداد الأنف في المنزل