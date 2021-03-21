آراء المواطنين في مطالب السيدات بحقوقهن في الولاية على الأبناء

أشعل هشتاج # الولايه _حقي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك من السيدات بعد أن واجهت بعضهن بعض المشاكل في الولايه على أولادهن أثناء غياب أزواجهن بسبب ظروف العمل أو السفر أو الأنفصال لان القانون المصري ينص علي أن ولايه الأطفال للأب

عدسة موقع صدي البلد رصدت أراء الجماهير في الهاشتاج وكفلت حق الرد للطرف الأخر





وقال"علي السيد " أن الولايه حق الأب لان الرجال هم الجهة الأقتصاديه كما أن الدين الأسلامي قال الرجال قومون عن النساء





واكد " خالد هادي" أن المراه يصعب عليها هكا الدور لان لديها أعباء المنزل وتربيه والأطفال وبعضهن يعملن وبالتالي طبيعه المراه لا يمكنها تحمل كل هذا





وأشار "محمود محي" الي أنه من المكن طرح الولايه للأم الي سن معين لوجود الأب بشكل دائم داخل العمل ما قد يؤدي الي تعطيل بعض المصالح الهامه للأطفال





وعلقت "سميه حسني " علي أهميه دور الرجال ولكن في حاله صعوبه تواجد الرجل بشكل مستمر تعتبر الولايه حق الأم حسب طبيعه توليها كافه أمور الأطفال





وأضاف"خلف السيد " أنه في حاله سفر الزوج من الممكن تولية الزوجه عن طريق توكيل محكمه ،

ونوه " مصطفي عبدة "لأهميه تحقيق مطلب الولايه للمراه بسبب مشاكل الأنفصال التي تتعرض لها الأسر





وأختتمت " نجوي فؤاد "أن الأب هو الأولي بها وذلك لان الأم تتعامل بشكل كبير بالعاطفه وليس الحكمه كما هو الأمر عند الرجال