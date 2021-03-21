ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

آراء المواطنين في مطالب السيدات بحقوقهن في الولاية على الأبناء

الأحد 21/مارس/2021 - 11:10 م
صدى البلد
Advertisements
باسنتي ناجي - نور المصري
أشعل هشتاج # الولايه _حقي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك من السيدات بعد أن  واجهت بعضهن بعض المشاكل في الولايه على أولادهن أثناء غياب أزواجهن بسبب ظروف العمل أو السفر أو الأنفصال  لان القانون المصري  ينص علي أن ولايه  الأطفال للأب 
عدسة موقع صدي البلد رصدت أراء الجماهير في  الهاشتاج وكفلت حق الرد للطرف الأخر

وقال"علي السيد " أن الولايه حق الأب  لان الرجال هم الجهة الأقتصاديه كما أن الدين الأسلامي قال الرجال قومون عن النساء   

واكد " خالد هادي" أن المراه يصعب عليها هكا الدور  لان لديها أعباء المنزل وتربيه والأطفال وبعضهن يعملن وبالتالي طبيعه المراه لا يمكنها تحمل كل هذا 

وأشار "محمود محي" الي أنه من المكن طرح الولايه  للأم الي سن معين لوجود الأب بشكل دائم داخل العمل ما قد يؤدي الي تعطيل بعض المصالح الهامه للأطفال 

وعلقت "سميه حسني " علي أهميه دور الرجال ولكن في حاله صعوبه تواجد الرجل بشكل مستمر تعتبر الولايه حق الأم  حسب طبيعه توليها كافه أمور الأطفال 

وأضاف"خلف السيد " أنه في حاله سفر الزوج  من الممكن تولية الزوجه عن طريق توكيل محكمه ،
ونوه " مصطفي عبدة "لأهميه تحقيق مطلب الولايه للمراه بسبب مشاكل الأنفصال التي تتعرض لها الأسر 

وأختتمت " نجوي فؤاد "أن الأب هو الأولي بها وذلك لان الأم تتعامل بشكل كبير بالعاطفه وليس الحكمه كما هو الأمر عند الرجال
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني سابق يطالب بعقوبة منع الزوجة للأب من رؤية أطفاله

لماذا نُنصف المرأة ونقهر الرجل؟!

رد المهر عند الخلع.. هل يسقط الزوج حقه بسبب إساءة معاملة الزوجة؟.. الإفتاء توضح

هحبسه وهقتله.. لو جوزك اتجوز عليكي بدون علمك.. ردود صادمة.. فيديو

الولاية حقي.. السيدات ينتفضن ضد الموروثات العقيمة بمسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد.. هدى بدران تكشف مفاجأة.. وأشجان البخاري: المادة 89 تقتل المرأة وتتناقض مع هدايا الرئيس السيسي لها

مجلس الدولة يكشف ولاية التعليم للاطفال.. القضاء الادارى تنهي صراعا قضائيا بين عائلتين على طفلين.. 5 سنوات تقضيها سيدة فى قلق والنهاية انتصار المرأة

ترشيحاتنا

إحنا التاريخ.. عبد الباسط حمودة يدخل على الخط فى خلاف سعد الصغير وعمر كمال .. القصة كاملة

السيدة الجليلة.. ظهور لافت لزوجة سلطان عمان في عيد الأم .. صور

وحشتني أوي.. انهيار ابنة رجاء الجداوي من البكاء في أول عيد أم بعد رحيلها.. شاهد

تعافى من شلل نصفى.. إيمان البحر درويش يطمئن الجمهور بعد أنباء إصابته بنزيف في المخ.. شاهد

شخص يحجز شقيقه المريض نفسيا داخل غرفة بباب حديدي لفترة طويلة

حرق سيارات وإطلاق صواريخ.. أعمال شغب في إنجلترا وقسم شرطة تحت الحصار .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص وصفة لتبييض البشرة والتخلص من النمش

بعدما أثارت روبى الجدل حول ارتباطها مجددا.. صور تكشف الحقيقة

بعد التغييرات الأخيرة .. مواصفات و أسعار جيتور X70 موديل 2021| صور