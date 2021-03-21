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الأمم المتحدة: زواج الأطفال جريمة تقع في نطاق العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر

الأحد 21/مارس/2021 - 10:01 م
غادة والي، وكيل الأمين
غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
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إسراء صبري
قالت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إنها كانت في ندوة بالنمسا تتحدث عن ظاهرة زواج الأطفال بين بنات المهاجرين المسلمين، معقبة: هي ظاهرة محزنه وأثار غضب الجميع في المجتمع الغربي.

وأكملت "والي" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، زواج الأطفال يعد جريمة في معظم دول العالم، فهو أمر يقع في نطاق العنف ضد المرأة و أيضا في نطاق الأتجار بالبشر، معقبة: ثلث ضحايا الأتجار بالبشر من النساء، ومنهم جزء تم إجبارهم على الزواج.

وأضافت: زواج الأطفال يمثل قضية مجتمعية لها أكثر من شق، منها النفسي والصحي وشق خاص بالتعليم والاقتصاد، مشدده على أن زواج الأطفال يعد جريمة إتجار
    
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