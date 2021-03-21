"الزراعة" تحتفل بعيد الأم المصرية في حديقة الأورمان بالجيزة.. وتوزيع 1500 هدية

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، من خلال الركن الاعلاني للوزارة، احتفالية بمناسبة عيد الام، على هامش مهرجان زهور الربيع في نسخته رقم 88.





وجاءت الاحتفالية بالتنسيق بين مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، وقطاع الارشاد الزراعي، وقطاع الانتاج، وعددا من الشركات العارضة بالمعرض.

وشهد الحفل، فقرات فنية متنوعة، من الفنون الشعبية، والمزمار والطبل البلدي، والتنورة، فضلا عن مسابقات ثقافية في المعلومات العامة.

وتم على هامش الاحتفال تكريم عدد من الامهات، وامهات الشهداء، فضلا عن اجراء سحب بنظام القرعة العلنية على الامهات والزائرين المتواجدين بالحديقة، على هدايا عينية قيمة، قدمها العارضين، والشركات المختلفة، من نباتات وزهور وورود وصبارات، وقسائم شراء للمنتجات الغذائية من منافذ الوزارة، واجنحة العارضين، حيث بلغت عدد الهدايا التي تم توزيعها وقدمتها الشركات العارضة حوالي 1500 هدية متنوعة.





وفتحت الحديقة ابوابها هذا اليوم للزائرين بسعر مخفض للتذكرة جنيهان فقط بدلا من 5 جنيهات، كما قدمت عددا من الشركات خصومات بنسب متفاوتة على عدد من معروضاتها احتفالا بهذه المناسبة.



