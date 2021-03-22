الزراعة : ضبط مخزن لغش التقاوي بالدقهلية

أعلنت وزارة الزراعة تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع التقاوى بجميع المحافظات ، فى اطار توجيهات السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ، وتعليمات الدكتور عباس الشناوى – رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وتكليف واشراف الدكتور أحمد عضام - رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى .





و قامت لجنة من فحص واعتماد التقاوى بالاشتراك مع شرطة مباحث التموين بالتحرك الى محافظة الدقهلية مركز بنى عبيد قرية منشاة غازى وبالمرور على ثلاجة تخزين البطاطس تبين قيام صاحب الثلاجة بالأتى :-





تعبئة أذرة شامية مجهولة المصدر معاملة بالون البنفسجى ومعبأة فى عبوات ورقية بكمية 4 طن (3طن مجهزة للتعبئة و1طن داخل عبوات ورقية زنة 5ك) مدون عليها بيانات احدى الشركات الكبرى المنتجة لتقاوى الهجن بمصر وبداخل العبوات بطاقات اعتماد مزورة وقد تم تحرير محضر بالمخالفات بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.









وناشدت وزارة الزراعة جميع المزارعين تحري الدقة قبل شراء التقاوى وعدم التعامل الا مع المنافذ المعتمدة والمرخصة من الوزارة