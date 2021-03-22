اقتصاد الإمارات.. إنجاز 3787 صفقة عقارية بقيمة 7.43 مليار درهم بدبي خلال فبراير

بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية في دبي خلال شهر فبراير الماضي إلى 3787 صفقة بقيمة 7.43 مليار درهم بنسبة نمو وصلت إلى 13.8 % من حيث عدد الصفقات و8.9 % من حيث القيمة مقارنة بشهر يناير من ذات العام ، وفقا للنسخة الـ 12 من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي الذي أطلقته دائرة الأراضي بدبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر" ونشرته وكالة أنباء الامارات.





وبحسب بيانات المؤشر - الذي يتخذ من العام 2012 سنة الأساس ومن يناير 2012 شهر الأساس ومن الربع الأول من 2012 ربع الأساس - بلغ إجمالي عدد الصفقات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية فبراير 7114 صفقة بقيمة 14.2 مليار درهم.. كما أظهرت البيانات أن سوق العقارات في دبي يواصل النمو واتجاهه التصاعدي .









ومن خلال الإتجاهات الإضافية التي تم ملاحظتها خلال النصف الثاني من عام 2020 كانت مبايعات السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة أعلى من حيث الحجم مقارنة بالمبايعات على الخارطة حيث استمر هذا الاتجاه أيضا خلال العام 2021 واستمر الطلب على السوق الثانوي في النمو ليسجل فبراير 2021 الرقم القياسي لمعظم معاملات مبيعات السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة في شهر واحد على مدار السنوات الثلاث الماضية متجاوزًا أرقام شهر يناير من نفس العام .





واستحوذت معاملات السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة على 67 % من إجمالي المبايعات خلال شهر فبراير 2021 مقابل 33 بالمائة للمبايعات على الخارطة..في حين وصل عدد المبايعات على الخارطة إلى 1355 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار درهم..فيما تداول السوق الثانوي 4114 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 15.3 مليار درهم.. بينما ارتفع عدد المبايعات على الخارطة في فبراير الماضي بنسبة 39.9 % مقارنة بشهر يناير الذي سبقه .





ووفقا لـ "داتا فايندر" - منصة المعلومات والبيانات العقارية التابعة لمجموعة "بروبرتي فايندر" - استحوذت منطقة "ند الشبا" على 10.3 % من إجمالي مبيعات الفلل/تاون هاوس في فبراير 2021 تليها "دبي هيلز استيت" بنسبة 8.3 % ثم "جرين كوميونتي" بنسبة 8 %ثم "المرابع العربية" بنسبة 4.7 % و"دبي لاند" بنسبة 6 % .





وفيما يتعلق بالشقق فقد استحوذت منطقة "الخليج التجاري" على 14.9 % تليها "مرسى دبي" بنسبة 9 % ثم "قرية جميرا الدائرية" بنسبة بلغت 8 بالمائة دبي ثم "داون تاون" بنسبة 6.5 % و"نخلة جميرا " بنسبة 6.2 بالمائة .





وتركزت عمليات البحث عن الفلل / تاون هاوس خلال فبراير الماضي في كل من مناطق "دبي هيلز استيت" و"المرابع العربية" و"نخلة جميرا " و"مدينة محمد بن راشد" و"داماك هيلز".. أما بالنسبة للشقق في الفترة نفسها فقد كانت أهم مناطق الإهتمام هي "مرسى دبي" و "داون تاون دبي" و"نخلة جميرا" و" الخليج التجاري" و"قرية جميرا الدائرية" .





وسجل المؤشر الشهري العام في فبراير الماضي 1.071 نقطة بسعر قدره 1004652 درهم ..في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.125 نقطة بسعر 944.982 درهم و0.924 نقطة للمؤشر الشهري للفلل / تاون هاوس بسعر 1.760.377 درهم .