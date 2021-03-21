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لميس الحديدي تعلق على احتفالات عيد الأم: يوم صعب على ناس كتير فقدوا أمهاتهم

الأحد 21/مارس/2021 - 11:48 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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إسراء صبري
علقت الاعلامية لميس الحديدي على إحتفالية  المرأة المصرية التي شهدها الرئيس السيسي اليوم لتكريم الامهات المثاليات لعام 2021 قائلة : " كل سنة وكل أم طيبة النهاردة ..النهاردة عيد ست الحبايب الي بنستناه كل سنة عشان نقول كلمة شكر وعرفان".

تابعت "الحديدي" عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"  قائلة : " ممكن يكون  يوم صعب على ناس كتير فقدوا أمهاتهم بالاخص في هذا العام عام "كورونا وربنا يصبرهم  ".

وعلقت على احتفال الرئيس السيسي بالأمهات اليوم قائلة: الرئيس منذ توليه المسؤولية من اليوم الأول وهو يضع المرأة في مكانة خاصة جدًا ويعتبرها ركيزة  في المجتمع.

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