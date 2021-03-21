لميس الحديدي تعلق على احتفالات عيد الأم: يوم صعب على ناس كتير فقدوا أمهاتهم

علقت الاعلامية لميس الحديدي على إحتفالية المرأة المصرية التي شهدها الرئيس السيسي اليوم لتكريم الامهات المثاليات لعام 2021 قائلة : " كل سنة وكل أم طيبة النهاردة ..النهاردة عيد ست الحبايب الي بنستناه كل سنة عشان نقول كلمة شكر وعرفان".





تابعت "الحديدي" عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة : " ممكن يكون يوم صعب على ناس كتير فقدوا أمهاتهم بالاخص في هذا العام عام "كورونا وربنا يصبرهم ".





وعلقت على احتفال الرئيس السيسي بالأمهات اليوم قائلة: الرئيس منذ توليه المسؤولية من اليوم الأول وهو يضع المرأة في مكانة خاصة جدًا ويعتبرها ركيزة في المجتمع.





