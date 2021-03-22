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حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل في سوهاج

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:00 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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أنغام الجنايني
أصيب 4 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، الأحد، اثر انقلاب تروسيكل على الطريق  بناحية العزبة بأولاد يحيي دائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بانقلاب تروسيكل على الطريق بناحية العزلة بأولاد يحيى، ووجود مصابين.




وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من (عبدالكريم محمود على ١٦عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، احمد سامي احمد جاد ١٨ عامًا، كدمة بالرقبه، عبد الناصر ثروت عبده ١٥ عامًا، عبدالمنعم جبريل بدري ٦٠ عامًا، بسحجات وكدمات بالجسم).
 

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.


حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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