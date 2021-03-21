ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لميس الحديدي تبكي على الهواء.. وتوجه رسالة إلى والدتها

الأحد 21/مارس/2021 - 11:48 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
Advertisements
إسراء صبري
بكت الاعلامية لميس الحديدي على الهواء حيث وجهت رسالة لوالدتها قائلة: كل سنة وإنتي طيبة يأ امي شكرًا..مش عارفة ليه كل مابتكلم في الموضوع  ده بعيط  بس هحاول أتماسك".

وأكملت "الحديدي" خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي"، والدتي كانت اقوى بكثير من والدي رغم كونه صاحب شخصية قوية، ولكن والدتي كانت دائما سند الطمأنينة في بيتنا، معقبة:" اسرتنا كانت أسرة بسيطة وعادية ولم تتعرض لزازل كبيرة إلا بعد مهاجمتي للأخوان.

وكشفت عن أنها تعرضت لتجربة مرض ووالدتها حينها بقوة  قائلة: " تعرضت لتجربة مرض يمكن في يوم من الايام يكون عندي الشجاعه  أتكلم عنها لكن أمي في تلك المحنة لم ارها يومًا تبكي أو منهارة.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة دور الأعشاب في علاج متلازمة داون.. الدراسات تجيب

أفضل وأسوأ وضعية أثناء النوم .. الحق نفسك

أرخص وصفة لتبييض البشرة والتخلص من النمش