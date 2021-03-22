القومي للمرأة: الحوار المجتمعي لقانون الأحوال الشخصية سيخلق حالة من الرضا

قال الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إن الرئيس السيسي قال إن الدولة حريصة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنا للجميع.





وأضاف "سند"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قانون الأحوال الشخصية هو أحد القوانين الهامة التي تضمن للمجتمع المصري الاستقرار والأمان.





وأشار عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إلى أن الحوار المجتمعي حول القانون قبل إقراراه رسميا سوف يخلق حالة من الرضا بين مختلف فئات المجتمع المصري،





وأوضح أن استقرار الأسرة المصرية يحدث من خلال التوازن ما بين الرجل والمرأة في قانون الأحوال الشخصية، لافتا إلى أن 36% من الزوجات يضربن الأزواج وفقًا للعلوم الجنائية، وهذا الأمر زاد بسبب قوانين المرأة



