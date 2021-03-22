نهاد أبو القمصان : قانون الأحوال الشخصية المقدم من الدولة صادم جدا .. فيديو

قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، القانون لا يمنع زواج القاصرات ولكنة يمنع التوثيق وهذه مشكلة كبيرة لان الأبناء يصبحون ضحية لمثل هذه الأمور ونقوم بالدخول ألي طرق مظلمة وهي أثبات الزواج والنسب.





وأضافت أبو القمصان خلال مداخلة هاتفية لهار في برنامج " راي عام " المذاع علي قناه "تن" : الرئيس أوصي بأقامة حوار مجتمعي لعمل قانون جديد مؤكدة انه عند عمل أي قانون يجب إن يكون هناك مجموعة ركائز لافتة أن طلب الزوجة للطلاق لا يمنعها من اخذ حقوقها بالكامل.



